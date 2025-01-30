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В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны - РИА Новости, 30.01.2025
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18:13 30.01.2025 (обновлено: 18:17 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996459402.html
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны - РИА Новости, 30.01.2025
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны
Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:13:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время."В связи с технической проблемой в управлении авиасообщением в настоящее время невозможно никакое воздушное движение на всей территории Бельгии. Мы не знаем, сколько еще продлится данная ситуация", - говорится в заявлении аэропорта.Ряди СМИ также сообщает о невозможности осуществлять рейсы в аэропортах Шарлеруа, Антверпена, Остенде и Льежа.
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996454171.html
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в мире, бельгия, брюссель, шарлеруа
В мире, Бельгия, Брюссель, Шарлеруа
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны

Аэропорт Брюсселя заявил о невозможности осуществления любых рейсов в Бельгии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Брюсселя
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажир в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время.
"В связи с технической проблемой в управлении авиасообщением в настоящее время невозможно никакое воздушное движение на всей территории Бельгии. Мы не знаем, сколько еще продлится данная ситуация", - говорится в заявлении аэропорта.
Ряди СМИ также сообщает о невозможности осуществлять рейсы в аэропортах Шарлеруа, Антверпена, Остенде и Льежа.
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя
Вчера, 17:50
 
В миреБельгияБрюссельШарлеруа
 
 
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