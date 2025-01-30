https://ria.ru/20250130/belgiya-1996459402.html

В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны

В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны - РИА Новости, 30.01.2025

В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны

Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:13:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время."В связи с технической проблемой в управлении авиасообщением в настоящее время невозможно никакое воздушное движение на всей территории Бельгии. Мы не знаем, сколько еще продлится данная ситуация", - говорится в заявлении аэропорта.Ряди СМИ также сообщает о невозможности осуществлять рейсы в аэропортах Шарлеруа, Антверпена, Остенде и Льежа.

https://ria.ru/20250130/belgiya-1996454171.html

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в мире, бельгия, брюссель, шарлеруа