https://ria.ru/20250130/belgiya-1996459402.html
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны - РИА Новости, 30.01.2025
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны
Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:13:00+03:00
2025-01-30T18:13:00+03:00
2025-01-30T18:17:00+03:00
в мире
бельгия
брюссель
шарлеруа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775915_0:108:3111:1858_1920x0_80_0_0_f9dfc79785f9434994de53fee6547db6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя сообщил о невозможности осуществления любых рейсов в воздушном пространстве Бельгии в настоящее время."В связи с технической проблемой в управлении авиасообщением в настоящее время невозможно никакое воздушное движение на всей территории Бельгии. Мы не знаем, сколько еще продлится данная ситуация", - говорится в заявлении аэропорта.Ряди СМИ также сообщает о невозможности осуществлять рейсы в аэропортах Шарлеруа, Антверпена, Остенде и Льежа.
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996454171.html
бельгия
брюссель
шарлеруа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775915_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_b27f766d51a60cadd83f2bda31175eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, брюссель, шарлеруа
В мире, Бельгия, Брюссель, Шарлеруа
В Бельгии временно закрыли воздушное пространство страны
Аэропорт Брюсселя заявил о невозможности осуществления любых рейсов в Бельгии