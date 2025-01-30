https://ria.ru/20250130/belgiya-1996458574.html

Самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляют

Самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляют - РИА Новости, 30.01.2025

Самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляют

Все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T18:07:00+03:00

2025-01-30T18:07:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщил телеканал RTL."Все самолеты, находившиеся в контролируемом Skeyes воздушном пространстве, были перенаправлены в соседние страны. Это было сделано безопасно с использованием резервной системы", - сообщил телеканалу представитель диспетчерской службы Курт Вервиллиген.Также, по данным СМИ, речь, возможно, идет о сбое компьютерной системы Skeyes. Причина сбоя пока не определена.Ранее агентство Belga сообщило о закрытии воздушного пространства королевства из-за технического сбоя у диспетчерской службы.

https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html

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