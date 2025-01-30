Рейтинг@Mail.ru
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 30.01.2025 (обновлено: 18:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/belgiya-1996454171.html
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя - РИА Новости, 30.01.2025
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщило в четверг информационное агентство Belga. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:50:00+03:00
2025-01-30T18:22:00+03:00
бельгия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_ed0a69a18b62d67aaf4879339693ecc9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщило в четверг информационное агентство Belga."Воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_386fc2967353431048bafdfea082dd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, в мире
Бельгия, В мире
Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщило в четверг информационное агентство Belga.
"Воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Румынии зафиксировали нарушения воздушного пространства
17 января, 11:10
 
БельгияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала