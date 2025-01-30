https://ria.ru/20250130/belgiya-1996454171.html

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя - РИА Новости, 30.01.2025

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за сбоя

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщило в четверг информационное агентство Belga. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:50:00+03:00

2025-01-30T17:50:00+03:00

2025-01-30T18:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя у диспетчерской службы, сообщило в четверг информационное агентство Belga."Воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто из-за технической проблемы у авиадиспетчера Skeyes", — говорится в сообщении агентства в соцсети X.

https://ria.ru/20250117/rumynija-1994147189.html

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