https://ria.ru/20250130/bajkal-1996403601.html

Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед - РИА Новости, 30.01.2025

Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:35:00+03:00

2025-01-30T16:35:00+03:00

2025-01-30T16:36:00+03:00

происшествия

байкал

россия

иркутская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. "В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров - пропавший автомобиль. В нем – погибшие", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тела мужчин 41 года и 65 лет подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

байкал

россия

иркутская область

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происшествия, байкал, россия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)