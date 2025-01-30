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Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед - РИА Новости, 30.01.2025
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16:35 30.01.2025 (обновлено: 16:36 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/bajkal-1996403601.html
Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед
Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед - РИА Новости, 30.01.2025
Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед
Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:35:00+03:00
2025-01-30T16:36:00+03:00
происшествия
байкал
россия
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области. Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. "В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров - пропавший автомобиль. В нем – погибшие", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тела мужчин 41 года и 65 лет подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html
байкал
россия
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происшествия, байкал, россия, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед

Двое рыбаков утонули в Байкале, провалившись под лед в автомобиле

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Лед на озере Байкал. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Двое рыбаков утонули в озере Байкал, провалившись под лед в автомобиле, сообщило ГУМЧС РФ по Иркутской области.
Двое мужчин на автомобиле УАЗ отправились на озеро Байкал в Ольхонском районе на рыбалку. После того, как они не вышли на связь, знакомые забили тревогу. На поиски были направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В 70 метрах от берега возле мыса Улан-Хада была обнаружена полынья, а на глубине 6 метров - пропавший автомобиль. В нем – погибшие", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тела мужчин 41 года и 65 лет подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции. На месте работали 6 спасателей и 2 единицы техники.
Место происшествия, где двое мужчин провалились, катаясь на коньках по льду Байкала - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
На Байкале двое мужчин провалились под лед
4 января, 07:44
 
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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