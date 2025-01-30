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В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса

В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса - РИА Новости, 30.01.2025

В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса

Следователи проводят доследственную проверку инцидента в Ростове-на-Дону, где женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:36:00+03:00

2025-01-30T13:36:00+03:00

2025-01-30T13:36:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку инцидента в Ростове-на-Дону, где женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона автобуса и попала под его колесо, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "В Ростове-на-Дону следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация, что в среду на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону женщина пыталась войти в салон автобуса, но ее ногу зацепили двери и она выпала из него. Сообщается, что водитель не заметил момент падения, начал движение и наехал задним колесом автобуса на ногу выпавшей женщины, которая получила серьезную травму и была доставлена в медучреждение. В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства травмирования женщины, а также оценят безопасность оказываемых услуг по перевозке пассажиров, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250127/sud-1995781663.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область