https://ria.ru/20250130/avtobus-1996349072.html
В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса
В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса - РИА Новости, 30.01.2025
В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса
Следователи проводят доследственную проверку инцидента в Ростове-на-Дону, где женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:36:00+03:00
2025-01-30T13:36:00+03:00
2025-01-30T13:36:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку инцидента в Ростове-на-Дону, где женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона автобуса и попала под его колесо, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области. "В Ростове-на-Дону следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях появилась информация, что в среду на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону женщина пыталась войти в салон автобуса, но ее ногу зацепили двери и она выпала из него. Сообщается, что водитель не заметил момент падения, начал движение и наехал задним колесом автобуса на ногу выпавшей женщины, которая получила серьезную травму и была доставлена в медучреждение. В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства травмирования женщины, а также оценят безопасность оказываемых услуг по перевозке пассажиров, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250127/sud-1995781663.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону женщина выпала из салона автобуса
СК начал проверку после падения женщины из автобуса в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку инцидента в Ростове-на-Дону, где женщина была госпитализирована с травмами после того, как выпала из салона автобуса и попала под его колесо, сообщили в четверг в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
"В Ростове-на-Дону
следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в среду на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону женщина пыталась войти в салон автобуса, но ее ногу зацепили двери и она выпала из него. Сообщается, что водитель не заметил момент падения, начал движение и наехал задним колесом автобуса на ногу выпавшей женщины, которая получила серьезную травму и была доставлена в медучреждение.
В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства травмирования женщины, а также оценят безопасность оказываемых услуг по перевозке пассажиров, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.