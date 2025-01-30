https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482620.html
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:52:00+03:00
2025-01-30T19:52:00+03:00
2025-01-30T22:50:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
в мире
россия
american airlines
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с президентом РФ Путиным – ред.), нет", – сказал Трамп журналистам на брифинге.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://rsport.ria.ru/20250130/tramp-1996479744.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета
Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета.
2025-01-30T19:52
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, владимир путин, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, в мире, россия, american airlines
Дональд Трамп, Владимир Путин, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, В мире, Россия, American Airlines
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Трамп заявил, что не говорил с Путиными об авиакатастрофе над Вашингтоном