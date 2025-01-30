https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482620.html

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США - РИА Новости, 30.01.2025

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:52:00+03:00

2025-01-30T19:52:00+03:00

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дональд трамп

владимир путин

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

в мире

россия

american airlines

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с президентом РФ Путиным – ред.), нет", – сказал Трамп журналистам на брифинге.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://rsport.ria.ru/20250130/tramp-1996479744.html

сша

россия

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Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета. 2025-01-30T19:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, владимир путин, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, в мире, россия, american airlines