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Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США - РИА Новости, 30.01.2025
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19:52 30.01.2025 (обновлено: 22:50 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482620.html
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США - РИА Новости, 30.01.2025
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:52:00+03:00
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дональд трамп
владимир путин
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
в мире
россия
american airlines
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном."Я не говорил (с президентом РФ Путиным – ред.), нет", – сказал Трамп журналистам на брифинге.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://rsport.ria.ru/20250130/tramp-1996479744.html
сша
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60
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Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета
Трамп о россиянах, которые были на борту разбившегося самолета.
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дональд трамп, владимир путин, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, в мире, россия, american airlines
Дональд Трамп, Владимир Путин, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, В мире, Россия, American Airlines
Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

Трамп заявил, что не говорил с Путиными об авиакатастрофе над Вашингтоном

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным авиакатастрофу над Вашингтоном.
«
"Я не говорил (с президентом РФ Путиным – ред.), нет", – сказал Трамп журналистам на брифинге.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп: причина авиакатастрофы над Вашингтоном до сих пор неизвестна
Вчера, 19:32
 
Дональд ТрампВладимир ПутинСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАВ миреРоссияAmerican Airlines
 
 
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