Рейтинг@Mail.ru
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 30.01.2025 (обновлено: 19:38 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп - РИА Новости, 30.01.2025
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:25:00+03:00
2025-01-30T19:38:00+03:00
в мире
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
вашингтон
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_0:61:3066:1786_1920x0_80_0_0_9f4b8f08ac1055833f1532094601bc27.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп."К сожалению, выживших нет", – сказал президент, выступая в Белом доме.Ранее американские авиавласти сообщили о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_866d8ea70b2b98860e0f32b65e682d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, вашингтон, american airlines
В мире, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Вашингтон, American Airlines
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп

Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне нет

© AP Photo / Alex BrandonПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
«
"К сожалению, выживших нет", – сказал президент, выступая в Белом доме.
Ранее американские авиавласти сообщили о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Вертолет в районе крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить
Вчера, 16:10
 
В миреДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАВашингтонAmerican Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала