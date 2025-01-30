https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html

Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп

Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп - РИА Новости, 30.01.2025

Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп

Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:25:00+03:00

2025-01-30T19:25:00+03:00

2025-01-30T19:38:00+03:00

в мире

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

вашингтон

american airlines

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп."К сожалению, выживших нет", – сказал президент, выступая в Белом доме.Ранее американские авиавласти сообщили о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html

сша

вашингтон

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, вашингтон, american airlines