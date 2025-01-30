https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996478299.html
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп - РИА Новости, 30.01.2025
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:25:00+03:00
2025-01-30T19:25:00+03:00
2025-01-30T19:38:00+03:00
в мире
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
вашингтон
american airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_0:61:3066:1786_1920x0_80_0_0_9f4b8f08ac1055833f1532094601bc27.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Никто не выжил в результате столкновения гражданского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, заявил в четверг президент США Дональд Трамп."К сожалению, выживших нет", – сказал президент, выступая в Белом доме.Ранее американские авиавласти сообщили о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996395761.html
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996274367_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_866d8ea70b2b98860e0f32b65e682d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, вашингтон, american airlines
В мире, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Вашингтон, American Airlines
Выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном нет, заявил Трамп
Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне нет