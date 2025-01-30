https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996250882.html
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X заявил, что ведомство и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:15:00+03:00
2025-01-30T08:15:00+03:00
2025-01-30T08:22:00+03:00
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X заявил, что ведомство и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона."Расследование немедленно начато армией и министерством обороны", - написал он.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Глава Пентагона заявил о начале расследования авиакатастрофы над Вашингтоном