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Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
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08:15 30.01.2025 (обновлено: 08:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996250882.html
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном
Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X заявил, что ведомство и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:15:00+03:00
2025-01-30T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X заявил, что ведомство и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона.&quot;Расследование немедленно начато армией и министерством обороны&quot;, - написал он.Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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в мире, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Глава Пентагона прокомментировал авиакатастрофу над Вашингтоном

Глава Пентагона заявил о начале расследования авиакатастрофы над Вашингтоном

© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X заявил, что ведомство и американская армия немедленно начали расследование авиакатастрофы вблизи Вашингтона.
«

"Расследование немедленно начато армией и министерством обороны", - написал он.

Столкновение у столичного аэропорта имени Рейгана военного вертолета Black Hawk и пассажирского рейса из Канзаса, на борту которого находились 64 человека, может стать крупнейшей авиакатастрофой в США за 15 лет.
Последняя подобная трагедия произошла в Штатах в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
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В миреВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
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