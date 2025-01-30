https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248426.html
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет
Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:48:00+03:00
2025-01-30T07:48:00+03:00
2025-01-30T08:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чаирес."Американский военный самолет Black Hawk, столкнувшийся... с пассажирским самолетом, во время инцидента совершал тренировочный полет", - говорится в сообщении.По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и нескольких скончавшихся.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, american airlines, канзас
Вашингтон (штат), США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Дональд Трамп, American Airlines, Канзас
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет
Столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном вертолет совершал тренировочный полет