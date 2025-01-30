Рейтинг@Mail.ru
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 30.01.2025 (обновлено: 08:03 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248426.html
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет
Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:48:00+03:00
2025-01-30T08:03:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
дональд трамп
american airlines
канзас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_0:92:2500:1498_1920x0_80_0_0_f4b6c81eebdfd5c4e57eca437b0376db.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чаирес."Американский военный самолет Black Hawk, столкнувшийся... с пассажирским самолетом, во время инцидента совершал тренировочный полет", - говорится в сообщении.По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и нескольких скончавшихся.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
вашингтон (штат)
сша
канзас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102929/92/1029299215_191:0:2310:1589_1920x0_80_0_0_ded092783198127c3f92d0913a84ebe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, american airlines, канзас
Вашингтон (штат), США, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Дональд Трамп, American Airlines, Канзас
Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет

Столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном вертолет совершал тренировочный полет

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чаирес.
"Американский военный самолет Black Hawk, столкнувшийся... с пассажирским самолетом, во время инцидента совершал тренировочный полет", - говорится в сообщении.
Самолет Bombardier Global 5000 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В США рассказали подробности столкновения военного вертолета с самолетом
06:19
По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.
Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и нескольких скончавшихся.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
25 декабря 2024, 12:21
 
Вашингтон (штат)СШАВ миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономДональд ТрампAmerican AirlinesКанзас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала