https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996248426.html

Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет

Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет - РИА Новости, 30.01.2025

Вертолет, столкнувшийся с самолетом в США, совершал тренировочный полет

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:48:00+03:00

2025-01-30T07:48:00+03:00

2025-01-30T08:03:00+03:00

вашингтон (штат)

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

дональд трамп

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом под Вашингтоном, совершал тренировочный полет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководителя медиаотдела Объединенной оперативной группы Национального столичного региона Хизер Чаирес."Американский военный самолет Black Hawk, столкнувшийся... с пассажирским самолетом, во время инцидента совершал тренировочный полет", - говорится в сообщении.По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Как сообщил ранее Белый дом, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, нескольких выживших и нескольких скончавшихся.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/krushenie-1996242794.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, дональд трамп, american airlines, канзас