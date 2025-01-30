https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html
Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете
Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете - РИА Новости, 30.01.2025
Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете
Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом у аэропорта имени Рейгана в США, следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:37:00+03:00
2025-01-30T07:37:00+03:00
2025-01-30T12:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом у аэропорта имени Рейгана в США, следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона, сообщил Пентагон."Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния", — говорится в сообщении Пентагона.По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Авиакомпания American Airlines рассказала, что на борту рейса из Канзаса были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Как уточнили ранее в Белом доме, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, выживших и нескольких скончавшихся.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, министерство обороны сша, american airlines, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), канзас, в мире
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Министерство обороны США, American Airlines, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат), Канзас, В мире
Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете
Пентагон: столкнувшийся с самолетом вертолет летел с базы в 40 км от Вашингтона
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом у аэропорта имени Рейгана в США, следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона, сообщил Пентагон.
"Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния", — говорится в сообщении Пентагона.
По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.
Авиакомпания American Airlines рассказала, что на борту рейса из Канзаса были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Как уточнили ранее в Белом доме, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, выживших и нескольких скончавшихся.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.