https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996247682.html

Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете

Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете - РИА Новости, 30.01.2025

Пентагон рассказал о столкнувшемся с самолетом вертолете

Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом у аэропорта имени Рейгана в США, следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона, сообщил... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:37:00+03:00

2025-01-30T07:37:00+03:00

2025-01-30T12:14:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

министерство обороны сша

american airlines

дональд трамп

сша

вашингтон (штат)

канзас

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Военный вертолет, столкнувшийся с пассажирским самолетом у аэропорта имени Рейгана в США, следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона, сообщил Пентагон."Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии, следовавший из форта Бивер, штат Виргиния", — говорится в сообщении Пентагона.По данным американских СМИ, на борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Авиакомпания American Airlines рассказала, что на борту рейса из Канзаса были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Как уточнили ранее в Белом доме, пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, о случившемся доложено президенту США Дональду Трампу. Спасатели достали из реки Потомак, над которой произошло столкновение, выживших и нескольких скончавшихся.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся на земле человек.

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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канзас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, министерство обороны сша, american airlines, дональд трамп, сша, вашингтон (штат), канзас, в мире