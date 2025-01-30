Рейтинг@Mail.ru
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 30.01.2025 (обновлено: 07:29 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:28:00+03:00
2025-01-30T07:29:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
фбр
nbc
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР. "Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что сотрудники Вашингтонского полевого отделения готовы оказать помощь, однако нет никаких указаний на причастность к крушению самолета каких-либо криминальных или террористических организаций", - говорится в материале. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана столкнулись региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс 5342, и военный вертолет Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Телеканал CNN ранее сообщал, что на борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета - трое военных.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), сша, фбр, nbc, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), США, ФБР, NBC, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ

NBC: криминальные структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР.
"Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что сотрудники Вашингтонского полевого отделения готовы оказать помощь, однако нет никаких указаний на причастность к крушению самолета каких-либо криминальных или террористических организаций", - говорится в материале.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при авиакатастрофе
07:11
Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана столкнулись региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс 5342, и военный вертолет Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
Телеканал CNN ранее сообщал, что на борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета - трое военных.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
25 декабря 2024, 12:21
 
Вашингтон (штат)СШАФБРNBCВ миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала