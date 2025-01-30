https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996246967.html
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:28:00+03:00
2025-01-30T07:28:00+03:00
2025-01-30T07:29:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР. "Высокопоставленный сотрудник ФБР сообщил, что сотрудники Вашингтонского полевого отделения готовы оказать помощь, однако нет никаких указаний на причастность к крушению самолета каких-либо криминальных или террористических организаций", - говорится в материале. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана столкнулись региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс 5342, и военный вертолет Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Телеканал CNN ранее сообщал, что на борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета - трое военных.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вашингтон (штат), сша, фбр, nbc, в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), США, ФБР, NBC, В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Криминал не причастен к авиакатастрофе под Вашингтоном, пишут СМИ
NBC: криминальные структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном