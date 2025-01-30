https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996245836.html

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при авиакатастрофе

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при авиакатастрофе - РИА Новости, 30.01.2025

Посольство в США выяснит, пострадали ли россияне при авиакатастрофе

Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:11:00+03:00

2025-01-30T07:11:00+03:00

2025-01-30T07:29:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Посольство РФ в США выясняет, пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Посольство выясняет", – сказали агентству в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, с военным вертолетом. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире