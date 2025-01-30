https://ria.ru/20250130/at-1996283382.html

"На грани". В США сделали резкое заявление о Зеленском

"На грани". В США сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.01.2025

"На грани". В США сделали резкое заявление о Зеленском

Мир оказался на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его преступного режима, пишет American Thinker. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:54:00+03:00

2025-01-30T10:54:00+03:00

2025-01-30T10:54:00+03:00

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мир оказался на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского и его преступного режима, пишет American Thinker."Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны", — говорится в материале.Обозреватель также призвал к переговорам для завершения боевых действий, а также прекратить военную и финансовую поддержку Украине.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины