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В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида - РИА Новости, 30.01.2025
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01:56 30.01.2025 (обновлено: 04:18 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/asteroid-1996231252.html
В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида
В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида - РИА Новости, 30.01.2025
В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида
Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:56:00+03:00
2025-01-30T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%. Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6%. "Анализ НАСА околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%", - говорится в публикации на официальном портале агентства. По данным НАСА, диаметр астероида может достигать 90 метров. Отмечается, что на данный момент ни один астероид, кроме 2024 YR4, не имеет вероятности столкновения с Землей выше 1%. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html
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Космос - РИА Наука, Земля, Чили, НАСА
В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида

НАСА оценило вероятность столкновения с Землей астероида 2024 R4 выше процента

© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Fotolia / 3000ad
Астероид над Землей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%.
Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6%.
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"Анализ НАСА околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%", - говорится в публикации на официальном портале агентства.
По данным НАСА, диаметр астероида может достигать 90 метров. Отмечается, что на данный момент ни один астероид, кроме 2024 YR4, не имеет вероятности столкновения с Землей выше 1%.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
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