https://ria.ru/20250130/asteroid-1996231252.html

В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида

В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида - РИА Новости, 30.01.2025

В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида

Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:56:00+03:00

2025-01-30T01:56:00+03:00

2025-01-30T04:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что открытый в декабре 2024 YR4 - пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей более 1%. Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6%. "Анализ НАСА околоземного астероида 2024 YR4 показывает, что вероятность его столкновения с Землей 22 декабря 2032 года составляет более 1%", - говорится в публикации на официальном портале агентства. По данным НАСА, диаметр астероида может достигать 90 метров. Отмечается, что на данный момент ни один астероид, кроме 2024 YR4, не имеет вероятности столкновения с Землей выше 1%. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, чили, наса