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Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина - РИА Новости, 30.01.2025
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19:07 30.01.2025 (обновлено: 22:31 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/anokhin-1996476194.html
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина - РИА Новости, 30.01.2025
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина
Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:07:00+03:00
2025-01-30T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.Как заявила в ходе заседания защита мужчины, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. В этой связи они просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.В то же время, по данным следователя, мужчина может скрыться, так как имеет, помимо российского, гражданство Мексики, а также ВНЖ в Черногории. Он же отметил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск.Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам. Он лишь пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.Судом также была изучена положительная характеристика, составленная на Анохина клубом "Химки".
https://rsport.ria.ru/20250130/anokhin-1996464141.html
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происшествия, москва, мексика, сергей анохин, черногория
Происшествия, Москва, Мексика, Сергей Анохин, Черногория
Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина

Суд отправил Анохина в СИЗО до 29 марта по делу о взятке в 60 миллионов рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.
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Как заявила в ходе заседания защита мужчины, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. В этой связи они просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
В то же время, по данным следователя, мужчина может скрыться, так как имеет, помимо российского, гражданство Мексики, а также ВНЖ в Черногории. Он же отметил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск.
Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам. Он лишь пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.
Судом также была изучена положительная характеристика, составленная на Анохина клубом "Химки".
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