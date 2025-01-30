Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина
Суд отправил Анохина в СИЗО до 29 марта по делу о взятке в 60 миллионов рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
Бывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.
Как заявила в ходе заседания защита мужчины, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. В этой связи они просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.
В то же время, по данным следователя, мужчина может скрыться, так как имеет, помимо российского, гражданство Мексики, а также ВНЖ в Черногории. Он же отметил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск.
Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам. Он лишь пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.
Судом также была изучена положительная характеристика, составленная на Анохина клубом "Химки".