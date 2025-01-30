https://ria.ru/20250130/anokhin-1996476194.html

Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина

Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина - РИА Новости, 30.01.2025

Суд отправил в СИЗО экс-гендиректора "Фонбет" Анохина

Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:07:00+03:00

2025-01-30T19:07:00+03:00

2025-01-30T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина по делу о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Анохину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта", - огласила решение судья.Как заявила в ходе заседания защита мужчины, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. В этой связи они просили ограничиться более мягкой мерой пресечения – запретом определенных действий.В то же время, по данным следователя, мужчина может скрыться, так как имеет, помимо российского, гражданство Мексики, а также ВНЖ в Черногории. Он же отметил, что два фигуранта этого дела скрылись, они будут объявлены в розыск.Сам Анохин отказался от оглашения своей позиции, доверившись адвокатам. Он лишь пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном.Судом также была изучена положительная характеристика, составленная на Анохина клубом "Химки".

https://rsport.ria.ru/20250130/anokhin-1996464141.html

https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html

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