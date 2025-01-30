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Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет" - РИА Новости, 30.01.2025
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18:16 30.01.2025 (обновлено: 18:28 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/anokhin-1996459964.html
Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет"
Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет" - РИА Новости, 30.01.2025
Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет"
Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в суде заявил, что на самом деле до сих пор продолжает занимать эту должность, передает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:16:00+03:00
2025-01-30T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в суде заявил, что на самом деле до сих пор продолжает занимать эту должность, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.Сегодня Тверской суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте мужчины. Анохин на вопрос судьи о месте работы заявил, что в настоящий момент является генеральным директором в "Фонбете". Ранее компания заявила, что Анохин уволился в январе.По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".В середине декабря 2024 года был задержан еще один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html
https://rsport.ria.ru/20250129/anokhin-1996131798.html
https://rsport.ria.ru/20250130/sud-1996458336.html
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происшествия, москва, россия, сергей анохин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногорск
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Анохин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Красногорск
Анохин заявил, что все еще является гендиректором "Фонбет"

Анохин заявил в суде, что все еще трудоустроен гендиректором "Фонбет"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин в суде заявил, что на самом деле до сих пор продолжает занимать эту должность, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня Тверской суд столицы рассматривает ходатайство следствия об аресте мужчины. Анохин на вопрос судьи о месте работы заявил, что в настоящий момент является генеральным директором в "Фонбете". Ранее компания заявила, что Анохин уволился в январе.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Прокуратура рассказала детали дела экс-гендиректора "Фонбета" Анохина
Вчера, 15:02
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
"Взятка в 50 миллионов": у бывшего вице-президента РФС большие проблемы
29 января, 16:10
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
В середине декабря 2024 года был задержан еще один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.
Сергей Анохин - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Суд арестовал юриста по уголовному делу экс-гендиректора "Фонбета"
Вчера, 18:06
 
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