https://ria.ru/20250130/anokhin-1996412764.html

Экс-гендиректора "Фонбета" Анохина доставили в суд в Москве

Экс-гендиректора "Фонбета" Анохина доставили в суд в Москве - РИА Новости, 30.01.2025

Экс-гендиректора "Фонбета" Анохина доставили в суд в Москве

Экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина доставили в Тверской суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:53:00+03:00

2025-01-30T16:53:00+03:00

2025-01-30T18:29:00+03:00

происшествия

россия

москва

красногорск

сергей анохин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тверской суд г. москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина доставили в Тверской суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Анохина доставили в суд", - сказал собеседник агентства. По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист. Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных - частный детектив, добавили в надзорном ведомстве. Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет". В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к "Химкам" человек - инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе "Химок" отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.

https://ria.ru/20250130/fonbet-1996375266.html

https://rsport.ria.ru/20250130/fonbet-1996317091.html

https://ria.ru/20250129/fonbet-1996092344.html

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