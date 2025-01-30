https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html
На Аляске произошло землетрясение
На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости, 30.01.2025
На Аляске произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T08:04:00+03:00
2025-01-30T08:04:00+03:00
2025-01-30T08:04:00+03:00
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аляска
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 мск) в 71 километре к юго-востоку от города Николай. Очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962237694.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска
На Аляске произошло землетрясение
USGS: на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 мск) в 71 километре к юго-востоку от города Николай. Очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 километра.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.