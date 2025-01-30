https://ria.ru/20250130/aljaska-1996249683.html

На Аляске произошло землетрясение

На Аляске произошло землетрясение - РИА Новости, 30.01.2025

На Аляске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:04:00+03:00

2025-01-30T08:04:00+03:00

2025-01-30T08:04:00+03:00

в мире

аляска

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в американском штате Аляска, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 мск) в 71 километре к юго-востоку от города Николай. Очаг землетрясения залегал на глубине 0,1 километра. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

https://ria.ru/20240726/zemletryasenie-1962237694.html

аляска

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аляска