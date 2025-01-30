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Турецкие актеры Эрчел и Ардуч заявили о желании снова приехать в Россию - РИА Новости, 30.01.2025
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Шоубиз
 
17:46 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/aktery-1996452857.html
Турецкие актеры Эрчел и Ардуч заявили о желании снова приехать в Россию
Турецкие актеры Эрчел и Ардуч заявили о желании снова приехать в Россию - РИА Новости, 30.01.2025
Турецкие актеры Эрчел и Ардуч заявили о желании снова приехать в Россию
Турецкие актеры Ханде Эрчел, известная по роли в сериале "Постучись в мою дверь", и Барыш Ардуч (мелодрама "Любовь напрокат), приехавшие в Москву на премьеру... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:46:00+03:00
2025-01-30T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Турецкие актеры Ханде Эрчел, известная по роли в сериале "Постучись в мою дверь", и Барыш Ардуч (мелодрама "Любовь напрокат), приехавшие в Москву на премьеру фильма "Оставь это ветру", восхитились столицей и русской кухней, а также выразили желание посетить Россию снова в будущем. "Когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год, такое волшебное чувство", - рассказала Эрчел на пресс-конференции. Она также поддержала восхищение своего коллеги едой в России: Ардуч заявил, что русская кухня однозначно войдет в топ его любимых, но выразил сожаление, что не застал снега. "Хотелось бы увидеть снег – была такая ассоциация, но, может, и хорошо, потому что есть желание приехать еще раз, приехать вместе", - отметил артист. Кроме того, актеры рассказали, что рассмотрели бы возможность сыграть в российских фильмах, если проекты будут интересными. На вопрос о том, кого бы из русской классики они хотели воплотить на экране, Ардуч заявил, что сыграл бы героя романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" Родиона Раскольникова, а Эрчел – Анну Каренину. Актриса также поделилась, что пока не смотрела русскую адаптацию "Постучись в мою дверь в Москве", а также турецкую версию комедии "Холоп. Великолепный век", но очень хочет и планирует с ними ознакомиться. Говоря о российском кино, Эрчел заявила, что ей было бы интересно посмотреть работы Юры Борисова. Фильм "Оставь это ветру" выйдет в российский кинопрокат 6 февраля.
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россия, москва, федор достоевский, в мире, турция
Шоубиз, Россия, Москва, Федор Достоевский, В мире, Турция
Турецкие актеры Эрчел и Ардуч заявили о желании снова приехать в Россию

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч восхитились Москвой и русской кухней

© MF Yapim (2020 – 2021)Кадр из сериала "Постучись в мою дверь", Ханде Эрчел
Кадр из сериала Постучись в мою дверь, Ханде Эрчел - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© MF Yapim (2020 – 2021)
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь", Ханде Эрчел. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Турецкие актеры Ханде Эрчел, известная по роли в сериале "Постучись в мою дверь", и Барыш Ардуч (мелодрама "Любовь напрокат), приехавшие в Москву на премьеру фильма "Оставь это ветру", восхитились столицей и русской кухней, а также выразили желание посетить Россию снова в будущем.
"Когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год, такое волшебное чувство", - рассказала Эрчел на пресс-конференции.
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Она также поддержала восхищение своего коллеги едой в России: Ардуч заявил, что русская кухня однозначно войдет в топ его любимых, но выразил сожаление, что не застал снега. "Хотелось бы увидеть снег – была такая ассоциация, но, может, и хорошо, потому что есть желание приехать еще раз, приехать вместе", - отметил артист.
Кроме того, актеры рассказали, что рассмотрели бы возможность сыграть в российских фильмах, если проекты будут интересными. На вопрос о том, кого бы из русской классики они хотели воплотить на экране, Ардуч заявил, что сыграл бы героя романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" Родиона Раскольникова, а Эрчел – Анну Каренину.
Актриса также поделилась, что пока не смотрела русскую адаптацию "Постучись в мою дверь в Москве", а также турецкую версию комедии "Холоп. Великолепный век", но очень хочет и планирует с ними ознакомиться. Говоря о российском кино, Эрчел заявила, что ей было бы интересно посмотреть работы Юры Борисова.
Фильм "Оставь это ветру" выйдет в российский кинопрокат 6 февраля.
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