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Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
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05:11 30.01.2025 (обновлено: 06:22 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996238875.html
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном, сообщает Федеральное... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:11:00+03:00
2025-01-30T06:22:00+03:00
сша
в мире
faa
вашингтон
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США."Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)", – говорится в заявлении авиарегулятора.Уточняется, что в реку рядом с воздушной гаванью упал небольшой летательный аппарат. При этом, как сообщили в Белом доме, это произошло из-за столкновения с военным вертолетом.На месте работают пожарные.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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сша, в мире, faa, вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, В мире, FAA, Вашингтон, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом

Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за ЧП с самолетом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.
«
"Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)", – говорится в заявлении авиарегулятора.
Уточняется, что в реку рядом с воздушной гаванью упал небольшой летательный аппарат. При этом, как сообщили в Белом доме, это произошло из-за столкновения с военным вертолетом.
На месте работают пожарные.
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