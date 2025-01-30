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Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом - РИА Новости, 30.01.2025
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном, сообщает Федеральное... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T05:11:00+03:00
2025-01-30T05:11:00+03:00
2025-01-30T06:22:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Аэропорт Вашингтона имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США."Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)", – говорится в заявлении авиарегулятора.Уточняется, что в реку рядом с воздушной гаванью упал небольшой летательный аппарат. При этом, как сообщили в Белом доме, это произошло из-за столкновения с военным вертолетом.На месте работают пожарные.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, faa, вашингтон, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, В мире, FAA, Вашингтон, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за ЧП с самолетом