https://ria.ru/20250130/administratsija-1996396989.html

WSJ: Трамп планирует уволить многих госслужащих

WSJ: Трамп планирует уволить многих госслужащих - РИА Новости, 30.01.2025

WSJ: Трамп планирует уволить многих госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:15:00+03:00

2025-01-30T16:15:00+03:00

2025-01-30T16:15:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

кэролайн ливитт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников, знакомых с обсуждениями этой темы. В конце января официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что сотрудники, отвечающие за программы так называемой политики разнообразия (DEI) в американском правительстве, будут отправлены в оплачиваемый отпуск. "Чиновники администрации Трампа оказывают давление на федеральные агентства, чтобы те приложили больше усилий по поиску сотрудников, связанных с политикой разнообразия, и вытеснению их из правительства", - говорится в сообщении издания. По словам чиновников, на которых ссылается газета, на прошлой неделе представители администрации Трампа встретились с представителями федеральных агентств, где последних попросили предоставить списки сотрудников, занимающихся вопросами политики DEI. Чиновники администрации президента интересовались и теми сотрудниками, которые просто присутствовали на внутренних мероприятиях агентств, посвященных политике разнообразия, уточняет издание. По данным газеты, позднее администрация сообщила представителям федеральных агентств, что группы сотрудников, занимающиеся в том числе вопросами движения BLM или ЛГБТ*, больше не имеют права проводить встречи в рабочие часы и использовать государственные ресурсы. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI. В понедельник новый государственный департамент по достижению госэффективности США (DOGE) сообщил, что Соединенные Штаты смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI с министерствами финансов, труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб.* Признано в России экстремистским и запрещено

https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html

https://ria.ru/20250107/mcdonalds-1992755797.html

https://ria.ru/20250121/zaharova-1994800782.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп, кэролайн ливитт