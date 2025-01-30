В Абхазии воспринимают Россию как партнера, показало исследование
ИНСОМАР: жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Жители Абхазии воспринимают Россию как настоящего партнера и союзника, на данный момент в республике доминируют пророссийские настроения, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Потуремский в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?" поделился основными выводами исследования, проведенного институтом социального маркетинга в январе 2025 года в Абхазии.
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"Сейчас в республике доминирующие пророссийские настроения. Декларируется на эмоциональном уровне позитивное отношение… Очень важно, что длительность и качество партнерских отношений с Российской Федерацией выделяет Россию среди всех других соседей, среди всех других стран… Сейчас Россия воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнер и настоящий союзник республики Абхазия", - сказал он.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР подчеркнул, что у граждан республики есть запрос на то, что Россия будет выступать партнером, если возникнет необходимость защитить суверенитет Абхазии.
"Очень большой запрос и на рациональном, и на прагматическом, и на эмоциональном уровне на продолжение этих интересов. Можно говорить, что сейчас люди считают РФ той страной, которая и в будущем должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения", - добавил он.
Потуремский отметил, что институт социального маркетинга для работы в Абхазии направил запрос в администрацию президента республики и получил ответ, подтверждающий возможность проведения исследования.
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