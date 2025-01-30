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Абхазию должен возглавлять человек, близкий с Россией, считает Абдразаков

Абхазию должен возглавлять человек, близкий с Россией, считает Абдразаков - РИА Новости, 30.01.2025

Абхазию должен возглавлять человек, близкий с Россией, считает Абдразаков

Во главе Абхазии должен стоять человек, который был бы близок с Россией, заявил журналистам народный артист Абхазии и заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:51:00+03:00

2025-01-30T15:51:00+03:00

2025-01-30T15:51:00+03:00

абхазия

россия

ильдар абдразаков

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Во главе Абхазии должен стоять человек, который был бы близок с Россией, заявил журналистам народный артист Абхазии и заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков."В предстоящее время абхазскому народу предстоит сделать важный выбор и для меня это тоже не безразлично. Во главе Абхазии хотелось бы видеть человека, который был бы близок с Россией, способствовал бы развитию нашей дружбы и поддерживал важные инициативы в культурной сфере", - считает певец."Очень важно — особенно сейчас, в этот непростой для всех период — чтобы лидер Абхазии добросовестно выполнял все дипломатические договоренности между нашими странами. Как это неизменно и неукоснительно было со стороны лидера нашей страны в адрес братского народа Абхазии", - считает Абдразаков.Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы Абхазии претендуют пять человек - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

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абхазия, россия, ильдар абдразаков