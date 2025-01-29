https://ria.ru/20250129/zoopark-1996190026.html
Гиененок из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца
Гиененок из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца - РИА Новости, 29.01.2025
Гиененок из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца
Гиененок Акела из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца Гермеса, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:38:00+03:00
2025-01-29T18:38:00+03:00
2025-01-29T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гиененок Акела из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца Гермеса, сообщает столичный зоосад. В декабре 2024 года Акела в первый раз после рождения увиделся со своим отцом, между ними установлена двойная решётка, которая обеспечит безопасность обоих животных. "Сегодня гиенёнка Акелу выпустили прогуляться по вольеру его отца Гермеса", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Как уточнил начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин, звери по очереди находятся в соседних вольерах, чтобы они как следует изучили их и не возникло ситуации "это моя территория, это твоя". "Таким образом, Гермес и Акела смогут познакомиться ближе. Они обмениваются запаховыми метками, фекалиями. Для них, как для хищников, запах очень важен. По реакции на следы кала мы сможем понять, насколько животное агрессивно настроено к другому", - пояснил Брагин. Он добавил, что специалисты будут наблюдать за реакцией, чтобы, если в будущем будет соединение, у них не было территориальных конфликтов. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи. Сейчас он находится в вольере с несколькими маленькими окошками, через которые за ним можно наблюдать.
https://ria.ru/20250127/medveditsa-1995658862.html
https://ria.ru/20250118/zooparki-1994182061.html
https://ria.ru/20241231/enoty-1992168417.html
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Прогулка гиененка Акелы по вольеру в Московском зоопарке
Прогулка гиененка Акелы по вольеру в Московском зоопарке.
2025-01-29T18:38
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москва, московский зоопарк
Москва, Московский зоопарк
Гиененок из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца
Гиененок Акела из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца Гермеса
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Гиененок Акела из Московского зоопарка прогулялся по вольеру своего отца Гермеса, сообщает столичный зоосад
.
В декабре 2024 года Акела в первый раз после рождения увиделся со своим отцом, между ними установлена двойная решётка, которая обеспечит безопасность обоих животных.
"Сегодня гиенёнка Акелу выпустили прогуляться по вольеру его отца Гермеса", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Как уточнил начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин, звери по очереди находятся в соседних вольерах, чтобы они как следует изучили их и не возникло ситуации "это моя территория, это твоя".
"Таким образом, Гермес и Акела смогут познакомиться ближе. Они обмениваются запаховыми метками, фекалиями. Для них, как для хищников, запах очень важен. По реакции на следы кала мы сможем понять, насколько животное агрессивно настроено к другому", - пояснил Брагин.
Он добавил, что специалисты будут наблюдать за реакцией, чтобы, если в будущем будет соединение, у них не было территориальных конфликтов.
Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару и летом готовились впервые стать родителями. Детеныш бурой гиены родился в Московском зоопарке этой осенью. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи. Сейчас он находится в вольере с несколькими маленькими окошками, через которые за ним можно наблюдать.