https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года

Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года - РИА Новости, 29.01.2025

Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года

Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:30:00+03:00

2025-01-29T08:30:00+03:00

2025-01-29T08:30:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой следят за показаниями термометров. Как скажется погода на урожае? Как повлияет на наше здоровье? И - главное - чего ждать от весны и лета?Урожай под угрозой?Нетипичное тепло уже сказалось на состоянии озимых культур, и эксперты расходятся в оценках последствий."Положительные температуры очень помогли всходам озимых культур. Около 80% посевов, в основном пшеницы и ячменя, взошли хорошо", — отмечает в беседе с РИА Новости Александр Ендовицкий, главный агроном ГК "Прогресс Агро — 20%, в основном культуры позднего срока сева, находятся в фазе 1-2 листа и при минусовых температурах это было бы критично, но теплая дневная погода и наличие влаги позволяет нам оптимистично смотреть на эту ситуацию".Однако он предупреждает о рисках: весной возможно массовое распространение вредителей и различных инфекций — грибковых и вирусных.Более серьезные опасения высказывает Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории Университета "Синергия"."Главная угроза — не столько тепло, сколько нехватка осадков из-за бесснежной зимы. Даже легкое похолодание при отсутствии снежного покрова может привести к гибели растений, а природа ведь в любой момент может отыграть в обратную сторону - и тогда нагрянут сильные морозы", - отмечает она в беседе с РИА Новости.По ее оценкам, засухе подвержены около двух третей озимых посевов.Впрочем, эксперт напоминает: подобная ситуация уже возникала в 2020 году и не помешала собрать хороший урожай."Скорее всего, учитывая глобальное потепление, нашим аграриям придется привыкать к "еврозимам". К тому же у нас большая страна: если регионы Юга не дадут хороший урожай, то ЦФО, Сибирь и другие регионы подстрахуют", — считает Тулупникова.Здоровье под ударомАномальная погода серьезно влияет на самочувствие, предупреждает невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, организм человека десятилетиями адаптировался к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них вызывает стресс."При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала она РИА Новости.Главные риски для здоровья:Какой будет весна?Прогнозы синоптиков на весну 2025 года разнятся. Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в интервью “Аргументам и фактам” первоначально предполагала холодный март, основываясь на статистике прошлых лет. Однако последние данные указывают на положительную температурную аномалию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд согласен, что весна может наступить раньше обычного.Лето-2025: чего ждать?Ученые Пермского Политеха прогнозируют увеличение числа катастрофически опасных погодных явлений — ветровалов, ураганов и ливней.Особенно тревожная ситуация может сложиться на юге России, где уже наблюдается засуха.Климатолог Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, в интервью “Аргументам и Фактам” предположил, что лето будет умеренно теплым: не таким холодным, как опасаются некоторые, но и не столь жарким, как в 2010-м или 2021-м.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия