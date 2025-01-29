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Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года - РИА Новости, 29.01.2025
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08:30 29.01.2025
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Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года
Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года - РИА Новости, 29.01.2025
Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года
Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:30:00+03:00
2025-01-29T08:30:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой следят за показаниями термометров. Как скажется погода на урожае? Как повлияет на наше здоровье? И - главное - чего ждать от весны и лета?Урожай под угрозой?Нетипичное тепло уже сказалось на состоянии озимых культур, и эксперты расходятся в оценках последствий."Положительные температуры очень помогли всходам озимых культур. Около 80% посевов, в основном пшеницы и ячменя, взошли хорошо", — отмечает в беседе с РИА Новости Александр Ендовицкий, главный агроном ГК "Прогресс Агро — 20%, в основном культуры позднего срока сева, находятся в фазе 1-2 листа и при минусовых температурах это было бы критично, но теплая дневная погода и наличие влаги позволяет нам оптимистично смотреть на эту ситуацию".Однако он предупреждает о рисках: весной возможно массовое распространение вредителей и различных инфекций — грибковых и вирусных.Более серьезные опасения высказывает Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории Университета "Синергия"."Главная угроза — не столько тепло, сколько нехватка осадков из-за бесснежной зимы. Даже легкое похолодание при отсутствии снежного покрова может привести к гибели растений, а природа ведь в любой момент может отыграть в обратную сторону - и тогда нагрянут сильные морозы", - отмечает она в беседе с РИА Новости.По ее оценкам, засухе подвержены около двух третей озимых посевов.Впрочем, эксперт напоминает: подобная ситуация уже возникала в 2020 году и не помешала собрать хороший урожай."Скорее всего, учитывая глобальное потепление, нашим аграриям придется привыкать к "еврозимам". К тому же у нас большая страна: если регионы Юга не дадут хороший урожай, то ЦФО, Сибирь и другие регионы подстрахуют", — считает Тулупникова.Здоровье под ударомАномальная погода серьезно влияет на самочувствие, предупреждает невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, организм человека десятилетиями адаптировался к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них вызывает стресс."При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала она РИА Новости.Главные риски для здоровья:Какой будет весна?Прогнозы синоптиков на весну 2025 года разнятся. Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в интервью “Аргументам и фактам” первоначально предполагала холодный март, основываясь на статистике прошлых лет. Однако последние данные указывают на положительную температурную аномалию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд согласен, что весна может наступить раньше обычного.Лето-2025: чего ждать?Ученые Пермского Политеха прогнозируют увеличение числа катастрофически опасных погодных явлений — ветровалов, ураганов и ливней.Особенно тревожная ситуация может сложиться на юге России, где уже наблюдается засуха.Климатолог Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, в интервью “Аргументам и Фактам” предположил, что лето будет умеренно теплым: не таким холодным, как опасаются некоторые, но и не столь жарким, как в 2010-м или 2021-м.
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общество, россия
Общество, Россия

Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года

© РИА Новости / Павел КомаровМетель в Новосибирске 13 мая
Метель в Новосибирске 13 мая - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой следят за показаниями термометров. Как скажется погода на урожае? Как повлияет на наше здоровье? И - главное - чего ждать от весны и лета?

Урожай под угрозой?

Нетипичное тепло уже сказалось на состоянии озимых культур, и эксперты расходятся в оценках последствий.
"Положительные температуры очень помогли всходам озимых культур. Около 80% посевов, в основном пшеницы и ячменя, взошли хорошо", — отмечает в беседе с РИА Новости Александр Ендовицкий, главный агроном ГК "Прогресс Агро — 20%, в основном культуры позднего срока сева, находятся в фазе 1-2 листа и при минусовых температурах это было бы критично, но теплая дневная погода и наличие влаги позволяет нам оптимистично смотреть на эту ситуацию".
Однако он предупреждает о рисках: весной возможно массовое распространение вредителей и различных инфекций — грибковых и вирусных.
Более серьезные опасения высказывает Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории Университета "Синергия".
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСельскохозяйственный работы в Донбассе
Сельскохозяйственный работы в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сельскохозяйственный работы в Донбассе
"Главная угроза — не столько тепло, сколько нехватка осадков из-за бесснежной зимы. Даже легкое похолодание при отсутствии снежного покрова может привести к гибели растений, а природа ведь в любой момент может отыграть в обратную сторону - и тогда нагрянут сильные морозы", - отмечает она в беседе с РИА Новости.
По ее оценкам, засухе подвержены около двух третей озимых посевов.
Впрочем, эксперт напоминает: подобная ситуация уже возникала в 2020 году и не помешала собрать хороший урожай.
"Скорее всего, учитывая глобальное потепление, нашим аграриям придется привыкать к "еврозимам". К тому же у нас большая страна: если регионы Юга не дадут хороший урожай, то ЦФО, Сибирь и другие регионы подстрахуют", — считает Тулупникова.

Здоровье под ударом

Аномальная погода серьезно влияет на самочувствие, предупреждает невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, организм человека десятилетиями адаптировался к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них вызывает стресс.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала она РИА Новости.

Главные риски для здоровья:

  • Ослабление иммунитета. "В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью".
  • Обострение хронических заболеваний. "Исследование в Твери показало: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одному дополнительному летальному исходу ежедневно", — отмечает эксперт.
  • Психологические проблемы. "Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил".
  • Рост респираторных заболеваний. "При температурах около 0 °C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями — бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом. Кроме того, людям сложнее одеваться по погоде: теплые вещи могут провоцировать перегрев, а легкие — переохлаждение".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Последствия ледяного дождя

Какой будет весна?

Прогнозы синоптиков на весну 2025 года разнятся. Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова в интервью “Аргументам и фактам” первоначально предполагала холодный март, основываясь на статистике прошлых лет. Однако последние данные указывают на положительную температурную аномалию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд согласен, что весна может наступить раньше обычного.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий на улице во время снегопада в Москве
Прохожий на улице во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на улице во время снегопада в Москве

Лето-2025: чего ждать?

Ученые Пермского Политеха прогнозируют увеличение числа катастрофически опасных погодных явлений — ветровалов, ураганов и ливней.
Особенно тревожная ситуация может сложиться на юге России, где уже наблюдается засуха.
Климатолог Владимир Клименко, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, в интервью “Аргументам и Фактам” предположил, что лето будет умеренно теплым: не таким холодным, как опасаются некоторые, но и не столь жарким, как в 2010-м или 2021-м.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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