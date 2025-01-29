Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое “почетное место” в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой следят за показаниями термометров. Как скажется погода на урожае? Как повлияет на наше здоровье? И - главное - чего ждать от весны и лета?
Урожай под угрозой?
Нетипичное тепло уже сказалось на состоянии озимых культур, и эксперты расходятся в оценках последствий.
"Положительные температуры очень помогли всходам озимых культур. Около 80% посевов, в основном пшеницы и ячменя, взошли хорошо", — отмечает в беседе с РИА Новости Александр Ендовицкий, главный агроном ГК "Прогресс Агро — 20%, в основном культуры позднего срока сева, находятся в фазе 1-2 листа и при минусовых температурах это было бы критично, но теплая дневная погода и наличие влаги позволяет нам оптимистично смотреть на эту ситуацию".
Однако он предупреждает о рисках: весной возможно массовое распространение вредителей и различных инфекций — грибковых и вирусных.
Более серьезные опасения высказывает Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории Университета "Синергия".
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"Главная угроза — не столько тепло, сколько нехватка осадков из-за бесснежной зимы. Даже легкое похолодание при отсутствии снежного покрова может привести к гибели растений, а природа ведь в любой момент может отыграть в обратную сторону - и тогда нагрянут сильные морозы", - отмечает она в беседе с РИА Новости.
По ее оценкам, засухе подвержены около двух третей озимых посевов.
Впрочем, эксперт напоминает: подобная ситуация уже возникала в 2020 году и не помешала собрать хороший урожай.
"Скорее всего, учитывая глобальное потепление, нашим аграриям придется привыкать к "еврозимам". К тому же у нас большая страна: если регионы Юга не дадут хороший урожай, то ЦФО, Сибирь и другие регионы подстрахуют", — считает Тулупникова.
Здоровье под ударом
Аномальная погода серьезно влияет на самочувствие, предупреждает невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. По ее словам, организм человека десятилетиями адаптировался к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них вызывает стресс.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМужчины ходят по замерзшему пруду в парке Дружбы в Москве
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"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала она РИА Новости.
Главные риски для здоровья:
- Ослабление иммунитета. "В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью".
- Обострение хронических заболеваний. "Исследование в Твери показало: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одному дополнительному летальному исходу ежедневно", — отмечает эксперт.
- Психологические проблемы. "Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил".
- Рост респираторных заболеваний. "При температурах около 0 °C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями — бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом. Кроме того, людям сложнее одеваться по погоде: теплые вещи могут провоцировать перегрев, а легкие — переохлаждение".
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