https://ria.ru/20250129/zima-1995978829.html

Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы

Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы - РИА Новости, 29.01.2025

Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы

Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T07:00:00+03:00

2025-01-29T07:00:00+03:00

2025-01-29T07:00:00+03:00

москва

общество

роман вильфанд

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, рассказала РИА Новости врача — эксперта Лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов."При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала Демьяновская.Врач перечислила главные риски для здоровья:

https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html

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москва, общество, роман вильфанд