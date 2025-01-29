Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы
Врач Демьяновская перечислила последствия аномально теплой зимы для организма
Теплая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, рассказала РИА Новости врача — эксперта Лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.
"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала Демьяновская.
Врач перечислила главные риски для здоровья:
- Ослабление иммунитета: "В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью".
- Обострение хронических заболеваний: "Исследования показывают: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одной дополнительной смерти ежедневно"
- Психологические проблемы: "Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил".
- Рост респираторных заболеваний: "При температурах около 0 °C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями — бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом".