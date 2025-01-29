Рейтинг@Mail.ru
Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/zima-1995978829.html
Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы
Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы - РИА Новости, 29.01.2025
Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы
Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:00:00+03:00
2025-01-29T07:00:00+03:00
москва
общество
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248205_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f03a4102d4616350ad6f9499632a2bf.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, рассказала РИА Новости врача — эксперта Лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов."При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала Демьяновская.Врач перечислила главные риски для здоровья:
https://ria.ru/20250128/klimat-1995819785.html
https://ria.ru/20250128/pogoda-1995811869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993248205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_537653ed76389c2e9d42b6bcb1dc9370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, роман вильфанд
Москва, Общество, Роман Вильфанд
Невролог назвала главную опасность аномально теплой зимы

Врач Демьяновская перечислила последствия аномально теплой зимы для организма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, как, например, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, рассказала РИА Новости врача — эксперта Лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал РИА Новости, что январь в Москве может стать самым теплым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 2020 года, когда средняя температура за месяц составила 0 градусов.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Климатолог рассказал, как изменятся зимы в России
Вчера, 06:08
"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний", - сказала Демьяновская.
Врач перечислила главные риски для здоровья:
  • Ослабление иммунитета: "В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью".
  • Обострение хронических заболеваний: "Исследования показывают: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одной дополнительной смерти ежедневно"
  • Психологические проблемы: "Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил".
  • Рост респираторных заболеваний: "При температурах около 0 °C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями — бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом".
Женщина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В европейскую часть России поступает тропический воздух, заявил Вильфанд
Вчера, 02:31
 
МоскваОбществоРоман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала