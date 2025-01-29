https://ria.ru/20250129/zhiteli-1996031521.html

Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами

Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами - РИА Новости, 29.01.2025

Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами

Жители Запорожской области примерно за год добровольно передали в подразделения ВС РФ около 70 охотничьих ружей для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T05:31:00+03:00

2025-01-29T05:31:00+03:00

2025-01-29T05:31:00+03:00

россия

запорожская область

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Жители Запорожской области примерно за год добровольно передали в подразделения ВС РФ около 70 охотничьих ружей для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости представитель лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. "Проводится очередная передача в войска гражданского оружия для борьбы с дронами. На сегодняшний день было передано девять единиц охотничьего гладкоствольного оружия и около 300 единиц патронов. В общей сложности с начала передачи в войска оружия мелитопольским отделом лицензионно-разрешительной работы было передано около 70 стволов и более тысячи патронов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным расчетам, мелитопольский отдел лицензионно-разрешительной службы передал в войска самое большое количество гражданского оружия и боеприпасов среди аналогичных отделов, работающих в новых регионах РФ. Сотрудник Росгвардии подчеркнул, что все ружья были переданы добровольно, а отправляются они не только в подразделения, которые находятся на территории Запорожской области, но и в Херсонскую и Курскую области. "Негласно проводим мониторинг, что нашей маленькой помощью фронту было добыто, сбито. В среднем каждый ствол от десяти до 20 единиц дронов сбил. Учитывая общее количество дронов, несколько сотен жизней мы спасли от ранений и, не дай бог, от смертей", - сказал собеседник агентства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250128/gumpomosch-1995907322.html

https://ria.ru/20250128/putin-1996010656.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)