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Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами - РИА Новости, 29.01.2025
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05:31 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/zhiteli-1996031521.html
Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами
Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами - РИА Новости, 29.01.2025
Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами
Жители Запорожской области примерно за год добровольно передали в подразделения ВС РФ около 70 охотничьих ружей для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T05:31:00+03:00
2025-01-29T05:31:00+03:00
россия
запорожская область
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Жители Запорожской области примерно за год добровольно передали в подразделения ВС РФ около 70 охотничьих ружей для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости представитель лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. "Проводится очередная передача в войска гражданского оружия для борьбы с дронами. На сегодняшний день было передано девять единиц охотничьего гладкоствольного оружия и около 300 единиц патронов. В общей сложности с начала передачи в войска оружия мелитопольским отделом лицензионно-разрешительной работы было передано около 70 стволов и более тысячи патронов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным расчетам, мелитопольский отдел лицензионно-разрешительной службы передал в войска самое большое количество гражданского оружия и боеприпасов среди аналогичных отделов, работающих в новых регионах РФ. Сотрудник Росгвардии подчеркнул, что все ружья были переданы добровольно, а отправляются они не только в подразделения, которые находятся на территории Запорожской области, но и в Херсонскую и Курскую области. "Негласно проводим мониторинг, что нашей маленькой помощью фронту было добыто, сбито. В среднем каждый ствол от десяти до 20 единиц дронов сбил. Учитывая общее количество дронов, несколько сотен жизней мы спасли от ранений и, не дай бог, от смертей", - сказал собеседник агентства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250128/gumpomosch-1995907322.html
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россия, запорожская область, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Запорожская область, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жители Запорожской области передали в войска оружие для борьбы с дронами

Жители Запорожской области передали в войска 70 ружей для борьбы с дронами

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Жители Запорожской области примерно за год добровольно передали в подразделения ВС РФ около 70 охотничьих ружей для борьбы с ударными и разведывательными БПЛА украинских боевиков, рассказал РИА Новости представитель лицензионно-разрешительной системы Росгвардии.
"Проводится очередная передача в войска гражданского оружия для борьбы с дронами. На сегодняшний день было передано девять единиц охотничьего гладкоствольного оружия и около 300 единиц патронов. В общей сложности с начала передачи в войска оружия мелитопольским отделом лицензионно-разрешительной работы было передано около 70 стволов и более тысячи патронов", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по предварительным расчетам, мелитопольский отдел лицензионно-разрешительной службы передал в войска самое большое количество гражданского оружия и боеприпасов среди аналогичных отделов, работающих в новых регионах РФ. Сотрудник Росгвардии подчеркнул, что все ружья были переданы добровольно, а отправляются они не только в подразделения, которые находятся на территории Запорожской области, но и в Херсонскую и Курскую области.
"Негласно проводим мониторинг, что нашей маленькой помощью фронту было добыто, сбито. В среднем каждый ствол от десяти до 20 единиц дронов сбил. Учитывая общее количество дронов, несколько сотен жизней мы спасли от ранений и, не дай бог, от смертей", - сказал собеседник агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РоссияЗапорожская областьКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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