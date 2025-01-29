https://ria.ru/20250129/zhitel-1996119044.html

Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором

Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором - РИА Новости, 29.01.2025

Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором

Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве двух гостей, которых он зарубил топором за то, что они не хотели уходить домой, сообщает в среду... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:08:00+03:00

2025-01-29T15:08:00+03:00

2025-01-29T15:08:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве двух гостей, которых он зарубил топором за то, что они не хотели уходить домой, сообщает в среду региональное управление МВД. Установлено, что днем 28 января в ходе распития спиртных напитков у хозяина квартиры и двух мужчин возник конфликт из-за того, что гости отказывались уходить и легли спать дома у подозреваемого. После этого мужчина нанес своим знакомым несколько ударов топором, они скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Участковый уполномоченный полиции совместно с коллегами из следственных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241107/podrostok-1982364608.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия