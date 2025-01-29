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Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором
Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором - РИА Новости, 29.01.2025
Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором
Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве двух гостей, которых он зарубил топором за то, что они не хотели уходить домой, сообщает в среду... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:08:00+03:00
2025-01-29T15:08:00+03:00
2025-01-29T15:08:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве двух гостей, которых он зарубил топором за то, что они не хотели уходить домой, сообщает в среду региональное управление МВД. Установлено, что днем 28 января в ходе распития спиртных напитков у хозяина квартиры и двух мужчин возник конфликт из-за того, что гости отказывались уходить и легли спать дома у подозреваемого. После этого мужчина нанес своим знакомым несколько ударов топором, они скончались. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Участковый уполномоченный полиции совместно с коллегами из следственных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором
Житель Нижегородской области зарубил двух гостей топором за отказ уходить домой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве двух гостей, которых он зарубил топором за то, что они не хотели уходить домой, сообщает в среду региональное управление МВД.
Установлено, что днем 28 января в ходе распития спиртных напитков у хозяина квартиры и двух мужчин возник конфликт из-за того, что гости отказывались уходить и легли спать дома у подозреваемого. После этого мужчина нанес своим знакомым несколько ударов топором, они скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ
(убийство).
"Участковый уполномоченный полиции совместно с коллегами из следственных органов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.