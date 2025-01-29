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В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2025
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12:29 29.01.2025 (обновлено: 12:30 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zerno-1996084250.html
В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году
В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2025
В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году
Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:29:00+03:00
2025-01-29T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Были заморозки, была засуха, дожди при уборке. Это не помешало нам собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 миллионов тонн. В марте по Росстату мы получим окончательные данные. Мы ожидаем, что будет 130 миллионов тонн, как мы и планировали в начале сезона", - сказала Лут. Самые первые данные по сбору зерна в чистом весе (после доработки), которые в декабре обнародовал Росстат, составляли 124,96 миллиона тонн, в бункерном весе тогда значилось 130,4 миллиона тонн. Министр уточнила, что по итогам 2024 года предварительно было собрано 30 миллионов тонн масличных, а также больше 7 миллионов тонн сои и порядка 4,7 миллиона рапса. "По всем культурам, которые мы собрали, мы полностью обеспечиваем себя для внутренних потребностей", - указала Лут.
https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html
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экономика, россия, оксана лут, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году

Глава Минсельхоза Лут: сбор зерна в России в 2024 году составил 128 млн тонн

© РИА Новости / Артем Креминский | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Артем Креминский
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Уборка зерновых. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.
«
"Были заморозки, была засуха, дожди при уборке. Это не помешало нам собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 миллионов тонн. В марте по Росстату мы получим окончательные данные. Мы ожидаем, что будет 130 миллионов тонн, как мы и планировали в начале сезона", - сказала Лут.
Самые первые данные по сбору зерна в чистом весе (после доработки), которые в декабре обнародовал Росстат, составляли 124,96 миллиона тонн, в бункерном весе тогда значилось 130,4 миллиона тонн.
Министр уточнила, что по итогам 2024 года предварительно было собрано 30 миллионов тонн масличных, а также больше 7 миллионов тонн сои и порядка 4,7 миллиона рапса. "По всем культурам, которые мы собрали, мы полностью обеспечиваем себя для внутренних потребностей", - указала Лут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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