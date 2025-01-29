https://ria.ru/20250129/zerno-1996084250.html

В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году

В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2025

В России собрали 128 миллионов тонн зерна в 2024 году

Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:29:00+03:00

2025-01-29T12:29:00+03:00

2025-01-29T12:30:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сбор зерна в России, согласно предварительной статистике, составил в 2024 году 128 миллионов тонн, а окончательные данные ожидаются в 130 миллионов тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Были заморозки, была засуха, дожди при уборке. Это не помешало нам собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 миллионов тонн. В марте по Росстату мы получим окончательные данные. Мы ожидаем, что будет 130 миллионов тонн, как мы и планировали в начале сезона", - сказала Лут. Самые первые данные по сбору зерна в чистом весе (после доработки), которые в декабре обнародовал Росстат, составляли 124,96 миллиона тонн, в бункерном весе тогда значилось 130,4 миллиона тонн. Министр уточнила, что по итогам 2024 года предварительно было собрано 30 миллионов тонн масличных, а также больше 7 миллионов тонн сои и порядка 4,7 миллиона рапса. "По всем культурам, которые мы собрали, мы полностью обеспечиваем себя для внутренних потребностей", - указала Лут.

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана лут, федеральная служба государственной статистики (росстат)