В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой
Депутат Белик назвал возможность надавить на Россию силой на Украине мифом
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования.
Ранее Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому".
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
28 января, 20:52
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"Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского.
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"Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат.
Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.