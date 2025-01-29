https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996162048.html

В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой

В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой - РИА Новости, 29.01.2025

В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:01:00+03:00

2025-01-29T17:01:00+03:00

2025-01-29T17:02:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования. Ранее Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". "Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского. "Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат. Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

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https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html

https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html

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сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий белик, верховная рада украины, в мире, госдума рф