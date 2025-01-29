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В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой - РИА Новости, 29.01.2025
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17:01 29.01.2025 (обновлено: 17:02 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996162048.html
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой - РИА Новости, 29.01.2025
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:01:00+03:00
2025-01-29T17:02:00+03:00
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украина
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верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования. Ранее Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому". "Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского. "Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат. Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий белик, верховная рада украины, в мире, госдума рф
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Белик, Верховная Рада Украины, В мире, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского принудить Россию к миру силой

Депутат Белик назвал возможность надавить на Россию силой на Украине мифом

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал мифом возможность надавить на Россию силой в вопросах украинского урегулирования.
Ранее Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Зеленский подчеркнул, что "настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому".
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
28 января, 20:52
«
"Принуждение России к миру с помощью силы - это миф, в который и сам Зеленский не верит. По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, сейчас США заняты внутренними проблемами и им не до возгласов Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине
Вчера, 14:08
«
"Заявление Зеленского сродни эффекту эха - голос разносится везде, а вокруг никого", - подчеркнул депутат.
Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах
Вчера, 03:03
 
СШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий БеликВерховная Рада УкраиныВ миреГосдума РФ
 
 
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