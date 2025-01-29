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Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине - РИА Новости, 29.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 29.01.2025 (обновлено: 15:29 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996106970.html
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине - РИА Новости, 29.01.2025
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине
Владимир Зеленский пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться в "одиночку" в начале конфликта. Об этом он... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:08:00+03:00
2025-01-29T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться в "одиночку" в начале конфликта. Об этом он заявил в интервью Fox News. Он утверждает, что говорил бывшему главе Белого дома о необходимости принять превентивные меры против России, так как ее войска скапливались на границе с Украиной. "Зеленский также просил предоставить ему оружие", — сообщил телеканал, добавив, что ему отказали.Глава киевского режима отметил, что в итоге в начале конфликта украинцы "были предоставлены сами себе и сражались в одиночку".Подобные нападки на демократов, которых Зеленский еще недавно чествовал как союзников, начались сразу после прихода Дональда Трампа к власти в США.Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день. При это американский президент так же указывал, что соглашение по урегулированию конфликта не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
https://ria.ru/20250129/ukraina-1996076922.html
https://ria.ru/20250129/tramp-1996058890.html
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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине

Зеленский пожаловался на Байдена за отсутствие поддержки в начале конфликта

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться в "одиночку" в начале конфликта. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Он утверждает, что говорил бывшему главе Белого дома о необходимости принять превентивные меры против России, так как ее войска скапливались на границе с Украиной.
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"Зеленский также просил предоставить ему оружие", — сообщил телеканал, добавив, что ему отказали.
Глава киевского режима отметил, что в итоге в начале конфликта украинцы "были предоставлены сами себе и сражались в одиночку".
Подобные нападки на демократов, которых Зеленский еще недавно чествовал как союзников, начались сразу после прихода Дональда Трампа к власти в США.

Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

При это американский президент так же указывал, что соглашение по урегулированию конфликта не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденСША
 
 
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