Зеленский сделал признание о начале конфликта на Украине
Зеленский пожаловался на Байдена за отсутствие поддержки в начале конфликта
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на бывшего президента США Джо Байдена, из-за которого Украине пришлось сражаться в "одиночку" в начале конфликта. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Он утверждает, что говорил бывшему главе Белого дома о необходимости принять превентивные меры против России, так как ее войска скапливались на границе с Украиной.
Он утверждает, что говорил бывшему главе Белого дома о необходимости принять превентивные меры против России, так как ее войска скапливались на границе с Украиной.
"Зеленский также просил предоставить ему оружие", — сообщил телеканал, добавив, что ему отказали.
Глава киевского режима отметил, что в итоге в начале конфликта украинцы "были предоставлены сами себе и сражались в одиночку".
Подобные нападки на демократов, которых Зеленский еще недавно чествовал как союзников, начались сразу после прихода Дональда Трампа к власти в США.
Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
При это американский президент так же указывал, что соглашение по урегулированию конфликта не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.
Избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
При это американский президент так же указывал, что соглашение по урегулированию конфликта не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать.