https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо

Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо - РИА Новости, 29.01.2025

Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо

Владимир Зеленский в резком тоне набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T08:51:00+03:00

2025-01-29T08:51:00+03:00

2025-01-29T13:17:00+03:00

словакия

украина

владимир зеленский

роберт фицо

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в резком тоне набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале."Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях", — сказал он. По утверждению Зеленского, это ошибка со стороны премьера Словакии.Фицо направил Зеленскому предложение провести переговоры по газовому вопросу 21 января. Однако накануне премьер рассказал, что глава киевского режима прислал ему протокол их встречи, которая еще не состоялась, где были перечислены требования Украины, включая гарантию поддержки членства Украины в НАТО, но при этом о голубом топливе там не было ни строчки.Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html

https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, украина, владимир зеленский, роберт фицо, нато, в мире