Зеленский сделал новое истеричное заявление о Фицо
Зеленский заявил, что Фицо выбирает Россию вместо США и других партнеров
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в резком тоне набросился на премьера Словакии Роберта Фицо из-за его нежелания покупать дорогой газ у США и стремления поддерживать отношения с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях", — сказал он.
По утверждению Зеленского, это ошибка со стороны премьера Словакии.
Фицо направил Зеленскому предложение провести переговоры по газовому вопросу 21 января. Однако накануне премьер рассказал, что глава киевского режима прислал ему протокол их встречи, которая еще не состоялась, где были перечислены требования Украины, включая гарантию поддержки членства Украины в НАТО, но при этом о голубом топливе там не было ни строчки.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.