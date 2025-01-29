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Турецкий политолог оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 29.01.2025
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07:57 29.01.2025 (обновлено: 08:03 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996037895.html
Турецкий политолог оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского
Турецкий политолог оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 29.01.2025
Турецкий политолог оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского
Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского могут подтолкнуть западные страны к началу серьезной дискуссии на данную... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:57:00+03:00
2025-01-29T08:03:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского могут подтолкнуть западные страны к началу серьезной дискуссии на данную тему, старт ей может дать американский президент Дональд Трамп, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Президент России Владимир Путин заявил во вторник автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Президент РФ добавил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена. Путин также отметил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать. По мнению эксперта, слова российского президента направлены были в первую очередь американскому президенту Дональду Трампу, стремящемуся внести вклад в украинское урегулирование. "Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему. Таким образом, Запад не желает дискутировать на тему нелегитимности украинских властей, что на мой взгляд является олицетворением двойных стандартов, ведь если они говорят о демократии, то должны вывести из игры Зеленского, потерявшего законное право на управление страной", - заявил Сезер. "Путин подчеркивает, что переговорный процесс пойдет гораздо быстрее без Зеленского. Полагаю, в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт и мы вступим в интересный период", - отметил эксперт. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Турецкий политолог оценил слова Путина о нелегитимности Зеленского

Политолог Сезер: слова Путина могут запустить обсуждение легитимности Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности Владимира Зеленского могут подтолкнуть западные страны к началу серьезной дискуссии на данную тему, старт ей может дать американский президент Дональд Трамп, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
Президент России Владимир Путин заявил во вторник автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Президент РФ добавил, что при возможном подписании документов между сторонами легитимность представителя украинской стороны должна быть юридически подтверждена. Путин также отметил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать.
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По мнению эксперта, слова российского президента направлены были в первую очередь американскому президенту Дональду Трампу, стремящемуся внести вклад в украинское урегулирование.
"Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему. Таким образом, Запад не желает дискутировать на тему нелегитимности украинских властей, что на мой взгляд является олицетворением двойных стандартов, ведь если они говорят о демократии, то должны вывести из игры Зеленского, потерявшего законное право на управление страной", - заявил Сезер.
"Путин подчеркивает, что переговорный процесс пойдет гораздо быстрее без Зеленского. Полагаю, в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт и мы вступим в интересный период", - отметил эксперт.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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