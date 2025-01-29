https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html

Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах

Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 29.01.2025

Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах

Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T03:03:00+03:00

2025-01-29T03:03:00+03:00

2025-01-29T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Предложенные Путиным варианты диалога Зеленский отверг. "Мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. Зеленский также обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или "получить паузу", хотя Путин прямо заявил, что переговоры - это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на историческую перспективу. Несмотря на то, что российский президент перечислил условия, которые нужно выполнить Киеву для проведения полноценных переговоров, Зеленский, комментируя его слова, в очередной раз заявил, что к настоящему миру нужно "принуждать" Россию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, верховная рада украины