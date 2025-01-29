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Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 29.01.2025
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03:03 29.01.2025 (обновлено: 03:07 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах - РИА Новости, 29.01.2025
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах
Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T03:03:00+03:00
2025-01-29T03:07:00+03:00
в мире
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москва
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой". Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Предложенные Путиным варианты диалога Зеленский отверг. "Мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. Зеленский также обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или "получить паузу", хотя Путин прямо заявил, что переговоры - это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на историческую перспективу. Несмотря на то, что российский президент перечислил условия, которые нужно выполнить Киеву для проведения полноценных переговоров, Зеленский, комментируя его слова, в очередной раз заявил, что к настоящему миру нужно "принуждать" Россию. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин, Верховная Рада Украины
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах

Зеленский призвал мировых лидеров давить на Россию и приближать мир силой

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров, вновь выступил за затягивание конфликта на Украине, призвал мировых лидеров давить на Москву и "приближать мир силой".
Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
Вчера, 20:52
Предложенные Путиным варианты диалога Зеленский отверг. "Мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Зеленский также обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или "получить паузу", хотя Путин прямо заявил, что переговоры - это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на историческую перспективу.
Несмотря на то, что российский президент перечислил условия, которые нужно выполнить Киеву для проведения полноценных переговоров, Зеленский, комментируя его слова, в очередной раз заявил, что к настоящему миру нужно "принуждать" Россию.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
СМИ узнали о дерзком требовании Зеленского к Трампу
Вчера, 10:10
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПавел ЗарубинВерховная Рада Украины
 
 
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