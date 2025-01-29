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В Госдуме призвали чаще обращаться к врачам - РИА Новости, 29.01.2025
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В Госдуме призвали чаще обращаться к врачам
В Госдуме призвали чаще обращаться к врачам - РИА Новости, 29.01.2025
В Госдуме призвали чаще обращаться к врачам
При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, ведь своевременное обращение за медицинской помощью является шагом РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T07:47:00+03:00
2025-01-29T07:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, ведь своевременное обращение за медицинской помощью является шагом к долгой и активной жизни, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Многочисленные медицинские исследования подтверждают, что раннее выявление заболеваний, а в особенности таких серьезных, как онкологические, сердечно-сосудистые и другие, самым прямым образом влияет на продолжительность и качество жизни человека. А поэтому уже при первых симптомах необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Ведь своевременное обращение за медицинской помощью — это шаг к долгой и активной жизни. И чем раньше мы обратимся к врачу, тем лучше будет результат", - сказала Фролова. Парламентарий добавила, что своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь позволяет предотвратить целый ряд осложнений. По ее мнению, только врач может грамотно назначать лечение, а при необходимости корректировать его в зависимости от течения заболевания и индивидуальных особенностей организма. Фролова уточнила, что именно это помогает предотвратить нежелательные последствия и развитие осложнений в дальнейшем. "Отдельно хочу сказать о важности профилактических мероприятий. Лично для меня это не просто обычный поход к врачу, а "золотой ключик" к качественному долголетию. Благодаря диспансеризации каждый человек может получить полную картину своего состояния здоровья и выявить заболевания, протекающие бессимптомно, а также факторы риска их развития. Помните, что здоровье — самое ценное, что есть у каждого из нас, его нужно беречь", - заключила она.
https://ria.ru/20250128/gosduma-1995809158.html
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В Госдуме призвали чаще обращаться к врачам

Депутат Фролова призвала обращаться к врачу при первых симптомах заболевания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. При первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, ведь своевременное обращение за медицинской помощью является шагом к долгой и активной жизни, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Многочисленные медицинские исследования подтверждают, что раннее выявление заболеваний, а в особенности таких серьезных, как онкологические, сердечно-сосудистые и другие, самым прямым образом влияет на продолжительность и качество жизни человека. А поэтому уже при первых симптомах необходимо обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Ведь своевременное обращение за медицинской помощью — это шаг к долгой и активной жизни. И чем раньше мы обратимся к врачу, тем лучше будет результат", - сказала Фролова.
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Парламентарий добавила, что своевременно оказанная квалифицированная медицинская помощь позволяет предотвратить целый ряд осложнений. По ее мнению, только врач может грамотно назначать лечение, а при необходимости корректировать его в зависимости от течения заболевания и индивидуальных особенностей организма. Фролова уточнила, что именно это помогает предотвратить нежелательные последствия и развитие осложнений в дальнейшем.
"Отдельно хочу сказать о важности профилактических мероприятий. Лично для меня это не просто обычный поход к врачу, а "золотой ключик" к качественному долголетию. Благодаря диспансеризации каждый человек может получить полную картину своего состояния здоровья и выявить заболевания, протекающие бессимптомно, а также факторы риска их развития. Помните, что здоровье — самое ценное, что есть у каждого из нас, его нужно беречь", - заключила она.
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