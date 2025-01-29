https://ria.ru/20250129/zapret-1996125507.html

ЕС выступил против полного запрета на импорт российского СПГ, сообщили СМИ

ЕС выступил против полного запрета на импорт российского СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2025

ЕС выступил против полного запрета на импорт российского СПГ, сообщили СМИ

Страны Евросоюза не поддерживают полный запрет импорта российского сжиженного природного газа без заключения альтернативных соглашений, передает агентство... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:33:00+03:00

2025-01-29T15:33:00+03:00

2025-01-29T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза не поддерживают полный запрет импорта российского сжиженного природного газа без заключения альтернативных соглашений, передает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов."Европейская комиссия не предложила запретить поставки российского СПГ в рамках последнего пакета санкций, поскольку страны — члены ЕС выразили обеспокоенность тем, что сначала необходимо обеспечить альтернативные варианты, в том числе из США", — говорится в сообщении.По словам одного из собеседников агентства, альтернативное соглашение требуется для того, чтобы Европа не осталась как без российского, так и без американского газа. Кроме того, утверждают источники, на отказ от полного запрета повлияли холодная зимняя погода, сокращение запасов газа и назначенные на 23 февраля выборы в немецкий бундестаг. О том, что Евросоюз не будет полностью запрещать поставки СПГ из России в рамках нового, 16-го пакета санкций, писало сегодня издание Politico. По его сведениям, вместо этого ЕК предложит прекратить поступление российского газа в терминалы, которые не входят в газовую систему Евросоюза. Это ограничение не затронет большую часть импорта.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок в Европу энергоресурсов, включая СПГ.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20241108/spg-1982770784.html

https://ria.ru/20250127/evropa-1995735339.html

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

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россия, европа, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире