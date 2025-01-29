ЕС выступил против полного запрета на импорт российского СПГ, сообщили СМИ
Reuters: страны ЕС выступают против полного запрета на импорт российского СПГ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза не поддерживают полный запрет импорта российского сжиженного природного газа без заключения альтернативных соглашений, передает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
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"Европейская комиссия не предложила запретить поставки российского СПГ в рамках последнего пакета санкций, поскольку страны — члены ЕС выразили обеспокоенность тем, что сначала необходимо обеспечить альтернативные варианты, в том числе из США", — говорится в сообщении.
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По словам одного из собеседников агентства, альтернативное соглашение требуется для того, чтобы Европа не осталась как без российского, так и без американского газа.
Кроме того, утверждают источники, на отказ от полного запрета повлияли холодная зимняя погода, сокращение запасов газа и назначенные на 23 февраля выборы в немецкий бундестаг.
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О том, что Евросоюз не будет полностью запрещать поставки СПГ из России в рамках нового, 16-го пакета санкций, писало сегодня издание Politico. По его сведениям, вместо этого ЕК предложит прекратить поступление российского газа в терминалы, которые не входят в газовую систему Евросоюза. Это ограничение не затронет большую часть импорта.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок в Европу энергоресурсов, включая СПГ.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
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