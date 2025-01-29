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"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ

"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ

Тактика ВСУ свелась исключительно к затыканию дыр на разных участках фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-29T15:22:00+03:00

2025-01-29T15:22:00+03:00

2025-01-30T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Тактика ВСУ свелась исключительно к затыканию дыр на разных участках фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны", — отметил он.По словам эксперта, линия фронта окончательно рушится, а руководство Украины уже осознает безнадежность положения."В Киеве уже понимают, что все зашло слишком далеко и так продолжаться больше не может", — заключил он.В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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