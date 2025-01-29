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"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
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15:22 29.01.2025 (обновлено: 03:49 30.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zapad-1996122271.html
"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ
"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ
Тактика ВСУ свелась исключительно к затыканию дыр на разных участках фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-29T15:22:00+03:00
2025-01-30T03:49:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Тактика ВСУ свелась исключительно к затыканию дыр на разных участках фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны", — отметил он.По словам эксперта, линия фронта окончательно рушится, а руководство Украины уже осознает безнадежность положения."В Киеве уже понимают, что все зашло слишком далеко и так продолжаться больше не может", — заключил он.В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, запад
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"Зашло слишком далеко": на Западе раскрыли последнюю тактику ВСУ

Меркурис: тактика ВСУ свелась к затыканию дыр на фронте

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Тактика ВСУ свелась исключительно к затыканию дыр на разных участках фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны", — отметил он.
По словам эксперта, линия фронта окончательно рушится, а руководство Украины уже осознает безнадежность положения.
"В Киеве уже понимают, что все зашло слишком далеко и так продолжаться больше не может", — заключил он.
В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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