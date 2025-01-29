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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 29.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 29.01.2025 (обновлено: 12:17 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zapad-1996081339.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 29.01.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T12:16:00+03:00
2025-01-29T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая, Зелёный Гай Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html
харьковская область
сша
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вооруженные силы украины, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

ВСУ потеряли до 320 военных и танк в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая, Зелёный Гай Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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