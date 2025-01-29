https://ria.ru/20250129/zapad-1996081339.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 29.01.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T12:16:00+03:00

2025-01-29T12:16:00+03:00

2025-01-29T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая, Зелёный Гай Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

харьковская область

сша

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вооруженные силы украины, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика