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Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе - РИА Новости, 29.01.2025
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11:19 29.01.2025 (обновлено: 11:21 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zapad-1996069597.html
Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе
Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе - РИА Новости, 29.01.2025
Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T11:19:00+03:00
2025-01-29T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из Европы критику прошедших в стране президентских выборов. На прошлой неделе в ЕС еще до начала президентских выборов в Белоруссии приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать их итоги, а также продолжать расширять санкции против этой страны. "Нам лучше комментировать то, как эти выборы проходят у них, и открывать глаза, в том числе и нашему населению, как этот процесс условно демократический устроен у них. Как можно прокомментировать выборы в Румынии, как можно прокомментировать выборы в Молдове, как можно прокомментировать выборы в Соединенных Штатах Америки", - сказал Рогожник в эфире "Соловьев Live". Как напомнил посол, в ряде штатов США можно голосовать, даже не предъявляя водительского удостоверения. "Ты ходи по всему штату и голосуй, сколько тебе хочется", - добавил он. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Александр Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html
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в мире, белоруссия, россия, европа, александр лукашенко, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Европа, Александр Лукашенко, Евросоюз, Выборы президента Белоруссии — 2025
Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе

Посол Белоруссии Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из Европы критику прошедших в стране президентских выборов.
На прошлой неделе в ЕС еще до начала президентских выборов в Белоруссии приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать их итоги, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
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"Нам лучше комментировать то, как эти выборы проходят у них, и открывать глаза, в том числе и нашему населению, как этот процесс условно демократический устроен у них. Как можно прокомментировать выборы в Румынии, как можно прокомментировать выборы в Молдове, как можно прокомментировать выборы в Соединенных Штатах Америки", - сказал Рогожник в эфире "Соловьев Live".
Как напомнил посол, в ряде штатов США можно голосовать, даже не предъявляя водительского удостоверения. "Ты ходи по всему штату и голосуй, сколько тебе хочется", - добавил он.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Александр Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
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В миреБелоруссияРоссияЕвропаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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