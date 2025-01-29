Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе
Посол Белоруссии Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из Европы критику прошедших в стране президентских выборов.
На прошлой неделе в ЕС еще до начала президентских выборов в Белоруссии приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать их итоги, а также продолжать расширять санкции против этой страны.
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"Нам лучше комментировать то, как эти выборы проходят у них, и открывать глаза, в том числе и нашему населению, как этот процесс условно демократический устроен у них. Как можно прокомментировать выборы в Румынии, как можно прокомментировать выборы в Молдове, как можно прокомментировать выборы в Соединенных Штатах Америки", - сказал Рогожник в эфире "Соловьев Live".
Как напомнил посол, в ряде штатов США можно голосовать, даже не предъявляя водительского удостоверения. "Ты ходи по всему штату и голосуй, сколько тебе хочется", - добавил он.
Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Александр Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.
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