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Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе

Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе - РИА Новости, 29.01.2025

Посол Белоруссии в России призвал открыть глаза на выборы в Европе

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T11:19:00+03:00

2025-01-29T11:19:00+03:00

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выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник предложил комментировать ход выборов на Западе и "открывать глаза" на их устройство в ответ на поступившую из Европы критику прошедших в стране президентских выборов. На прошлой неделе в ЕС еще до начала президентских выборов в Белоруссии приняли резолюцию, в которой призвали страны Евросоюза не признавать их итоги, а также продолжать расширять санкции против этой страны. "Нам лучше комментировать то, как эти выборы проходят у них, и открывать глаза, в том числе и нашему населению, как этот процесс условно демократический устроен у них. Как можно прокомментировать выборы в Румынии, как можно прокомментировать выборы в Молдове, как можно прокомментировать выборы в Соединенных Штатах Америки", - сказал Рогожник в эфире "Соловьев Live". Как напомнил посол, в ряде штатов США можно голосовать, даже не предъявляя водительского удостоверения. "Ты ходи по всему штату и голосуй, сколько тебе хочется", - добавил он. Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, Александр Лукашенко, избиравшийся на этот пост в седьмой раз, получил 86,82% голосов.

https://ria.ru/20250127/mid-1995745757.html

https://ria.ru/20250126/kallas-1995584695.html

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в мире, белоруссия, россия, европа, александр лукашенко, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025