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Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 29.01.2025
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17:59 29.01.2025 (обновлено: 18:30 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zalozhnik-1996180192.html
Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 29.01.2025
Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Израиль получил список имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в рамках первого этапа сделки, подтвердила канцелярия... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T17:59:00+03:00
2025-01-29T18:30:00+03:00
в мире
израиль
египет
катар
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Израиль получил список имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в рамках первого этапа сделки, подтвердила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху."Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра", — говорится в заявлении.В начале недели канцелярия Нетаньяху сообщила, что это станет еще одним этапом в дополнение к тому, что запланирован на 1 февраля: в четверг освободят гражданку Арбель Йехуд, военнослужащую Агам Бергер и еще одного человека, а в субботу — трех других заложников.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Он предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
https://ria.ru/20250126/khamas-1995599791.html
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, египет, катар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Египет, Катар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Израиль получил список имен заложников, которых ХАМАС освободит 30 января

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Израиль получил список имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в рамках первого этапа сделки, подтвердила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра", — говорится в заявлении.
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26 января, 23:04
В начале недели канцелярия Нетаньяху сообщила, что это станет еще одним этапом в дополнение к тому, что запланирован на 1 февраля: в четверг освободят гражданку Арбель Йехуд, военнослужащую Агам Бергер и еще одного человека, а в субботу — трех других заложников.
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.
Он предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
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В миреИзраильЕгипетКатарБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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