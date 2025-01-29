https://ria.ru/20250129/zalozhnik-1996180192.html

Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 29.01.2025

Израиль получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Израиль получил список имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в рамках первого этапа сделки, подтвердила канцелярия... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T17:59:00+03:00

2025-01-29T17:59:00+03:00

2025-01-29T18:30:00+03:00

в мире

израиль

египет

катар

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Израиль получил список имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в рамках первого этапа сделки, подтвердила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху."Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра", — говорится в заявлении.В начале недели канцелярия Нетаньяху сообщила, что это станет еще одним этапом в дополнение к тому, что запланирован на 1 февраля: в четверг освободят гражданку Арбель Йехуд, военнослужащую Агам Бергер и еще одного человека, а в субботу — трех других заложников.Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января, первый этап перемирия продлится 42 дня.Он предполагает:На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.

https://ria.ru/20250126/khamas-1995599791.html

https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html

израиль

египет

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в мире, израиль, египет, катар, биньямин нетаньяху, хамас