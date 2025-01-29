https://ria.ru/20250129/zalozhnik-1996094190.html

В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих

В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих - РИА Новости, 29.01.2025

В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих

В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них и покончил с собой, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T13:19:00+03:00

2025-01-29T13:19:00+03:00

2025-01-29T17:38:00+03:00

калужская область

происшествия

куйбышевский район

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996151053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a5f55a7fdd58d95b4875d92d1e4f67b.jpg

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них и покончил с собой, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли", — написал он.В результате действий правоохранителей заложников удалось освободить, отметил губернатор. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет.По словам Шапши, преступник покончил самоубийством.Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и оперативники, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В прокуратуре Калужской области уточнили, что инцидент произошел в деревне Усохи. Сотрудники Куйбышевского лесничества приехали туда на служебной "газели". По предварительным данным, подозреваемый убил троих из них и поджег автомобиль с телами.Как уточнил источник РИА Новости, в заложниках у черного лесоруба было пять лесничих, двоих — мужчину и женщину — он отпустил. Когда пожарные приехали тушить горящую машину, они обнаружили в ней тело только одного человека, еще два с огнестрельными ранениями лежали на траве поблизости.

https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html

калужская область

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области 2025-01-29T13:19 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, происшествия, куйбышевский район, владислав шапша