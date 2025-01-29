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В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих - РИА Новости, 29.01.2025
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13:19 29.01.2025 (обновлено: 17:38 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zalozhnik-1996094190.html
В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих
В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих - РИА Новости, 29.01.2025
В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих
В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них и покончил с собой, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T13:19:00+03:00
2025-01-29T17:38:00+03:00
калужская область
происшествия
куйбышевский район
владислав шапша
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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них и покончил с собой, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли", — написал он.В результате действий правоохранителей заложников удалось освободить, отметил губернатор. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет.По словам Шапши, преступник покончил самоубийством.Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и оперативники, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.В прокуратуре Калужской области уточнили, что инцидент произошел в деревне Усохи. Сотрудники Куйбышевского лесничества приехали туда на служебной "газели". По предварительным данным, подозреваемый убил троих из них и поджег автомобиль с телами.Как уточнил источник РИА Новости, в заложниках у черного лесоруба было пять лесничих, двоих — мужчину и женщину — он отпустил. Когда пожарные приехали тушить горящую машину, они обнаружили в ней тело только одного человека, еще два с огнестрельными ранениями лежали на траве поблизости.
https://ria.ru/20250122/zaderzhanie-1995035043.html
калужская область
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Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
Кадры с места убийства трех мужчин в Куйбышевском районе Калужской области
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калужская область, происшествия, куйбышевский район, владислав шапша
Калужская область, Происшествия, Куйбышевский район, Владислав Шапша
В Калужской области черный лесоруб захватил в заложники лесничих

Мужчина в Калужской области захватил в заложники лесничих и убил троих и себя

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БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. В Калужской области мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них и покончил с собой, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.
«
"Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли", — написал он.
В результате действий правоохранителей заложников удалось освободить, отметил губернатор. Их осмотрели медики, угрозы здоровью нет.
По словам Шапши, преступник покончил самоубийством.
Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и оперативники, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Калужской области уточнили, что инцидент произошел в деревне Усохи. Сотрудники Куйбышевского лесничества приехали туда на служебной "газели". По предварительным данным, подозреваемый убил троих из них и поджег автомобиль с телами.
Как уточнил источник РИА Новости, в заложниках у черного лесоруба было пять лесничих, двоих — мужчину и женщину — он отпустил. Когда пожарные приехали тушить горящую машину, они обнаружили в ней тело только одного человека, еще два с огнестрельными ранениями лежали на траве поблизости.
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Калужская областьПроисшествияКуйбышевский районВладислав Шапша
 
 
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