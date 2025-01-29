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Из Госдумы отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов - РИА Новости, 29.01.2025
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16:28 29.01.2025 (обновлено: 17:46 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/zakonoproekt-1996144188.html
Из Госдумы отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов
Из Госдумы отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов - РИА Новости, 29.01.2025
Из Госдумы отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект о продлении срока ликвидации или... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T16:28:00+03:00
2025-01-29T17:46:00+03:00
госдума рф
политика
валентина матвиенко
андрей кутепов
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект о продлении срока ликвидации или реорганизации ГУПов и МУПов до 2030 года, документ размещен в базе данных ГД.В 2023 году сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить ликвидацию или реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) до 1 января 2030 года. По действующему законодательству срок установлен до 1 января 2025 года."На основании пункта "б" части шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы отзываем проект федерального закона № 366535-8 "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и федеральный закон "О защите конкуренции", - говорится в обращении за подписью Матвиенко и Кутепова на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.Кутепов пояснил РИА Новости, что "так как был более быстрый путь - (решить вопрос - ред.) через поправки в законопроект правительства, то решили использовать этот вариант".По его словам, изменения были приняты в 2024 году - закон №494 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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госдума рф, политика, валентина матвиенко, андрей кутепов, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Валентина Матвиенко, Андрей Кутепов, Вячеслав Володин
Из Госдумы отозвали законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов

Совфед отозвал законопроект о продлении ликвидации ГУПов и МУПов до 2030 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект о продлении срока ликвидации или реорганизации ГУПов и МУПов до 2030 года, документ размещен в базе данных ГД.
В 2023 году сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий продлить ликвидацию или реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП) до 1 января 2030 года. По действующему законодательству срок установлен до 1 января 2025 года.
"На основании пункта "б" части шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы отзываем проект федерального закона № 366535-8 "О внесении изменений в статьи 3 и 4 федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и федеральный закон "О защите конкуренции", - говорится в обращении за подписью Матвиенко и Кутепова на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Кутепов пояснил РИА Новости, что "так как был более быстрый путь - (решить вопрос - ред.) через поправки в законопроект правительства, то решили использовать этот вариант".
По его словам, изменения были приняты в 2024 году - закон №494 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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Госдума РФПолитикаВалентина МатвиенкоАндрей КутеповВячеслав Володин
 
 
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