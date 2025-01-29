https://ria.ru/20250129/yupiter-1996206347.html

В Солнечной системе произошло самое мощное вулканическое событие

В Солнечной системе произошло самое мощное вулканическое событие - РИА Новости, 29.01.2025

В Солнечной системе произошло самое мощное вулканическое событие

Самое мощное вулканическое событие, когда-либо зарегистрированное в Солнечной системе, в настоящее время происходит на спутнике Юпитера луне Ио, сообщает... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T20:54:00+03:00

2025-01-29T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самое мощное вулканическое событие, когда-либо зарегистрированное в Солнечной системе, в настоящее время происходит на спутнике Юпитера луне Ио, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА. Исследователи миссии "Юнона" обнаружили вулканическую горячую точку в южном полушарии Ио. Горячая точка не только больше земного озера Верхнее (самого крупного и глубокого в системе Великих озер), но и выбрасывает извержения, в шесть раз превышающие суммарную энергию всех электростанций мира. "Во время длительной миссии "Юноны" было два очень близких пролета рядом с Ио… И полученные данные просто поразили нас. Это самое мощное вулканическое событие, когда-либо зарегистрированное на самом вулканическом мире в нашей Солнечной системе", - говорит глава миссии Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. Ио размером с земную Луну находится очень близко к газовому гиганту, его эллиптическая орбита обходит Юпитер раз в 42,5 часа. С изменением расстояния меняется и гравитационное притяжение планеты, в результате чего луна постоянно сжимается, и огромная энергия, выделяемая при трении, расплавляет часть недр Ио, что приводит к бесконечной череде извержений примерно 400 вулканов, которыми усеяна её поверхность. Как отмечается в сообщении, даже по меркам Ио, самого вулканического небесного тела в Солнечной системе, события, наблюдаемые на юпитерианской луне, являются экстремальными. По оценкам научной группы, площадь пока еще не названного объекта составляет 100 тысяч квадратных километров. Общая интенсивность новой горячей точки превысила 80 триллионов ватт. Предыдущим рекордсменом считалась патера Локи – вулканическая впадина площадью 20 тысяч квадратных километров.

https://ria.ru/20250129/chili-1996034728.html

https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html

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сан-антонио, луна, наса, в мире, сша, космос