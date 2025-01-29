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AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе

AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе - РИА Новости, 29.01.2025

AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе

В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга, сообщает агентство Assiciated Press со ссылкой на представителей индустрии морских... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T02:22:00+03:00

2025-01-29T02:22:00+03:00

2025-01-29T02:22:00+03:00

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красное море

гонконг

йемен

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга, сообщает агентство Assiciated Press со ссылкой на представителей индустрии морских перевозок."Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошел взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно", — говорится в материале.Указывается, что, по данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от йеменского порта Ходейда, подконтрольного хуситам. Пострадавших среди экипажа нет, сообщило агентство.Один из его источников заявил, что судно перевозило "опасный" груз, при этом он не стал уточнять, что именно находилось на борту. Название контейнеровоза также пока остается неизвестным.

https://ria.ru/20250125/khusity-1995455401.html

красное море

гонконг

йемен

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в мире, красное море, гонконг, йемен