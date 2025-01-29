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AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе - РИА Новости, 29.01.2025
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AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе
AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе - РИА Новости, 29.01.2025
AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе
В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга, сообщает агентство Assiciated Press со ссылкой на представителей индустрии морских... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T02:22:00+03:00
2025-01-29T02:22:00+03:00
в мире
красное море
гонконг
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга, сообщает агентство Assiciated Press со ссылкой на представителей индустрии морских перевозок."Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошел взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно", — говорится в материале.Указывается, что, по данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от йеменского порта Ходейда, подконтрольного хуситам. Пострадавших среди экипажа нет, сообщило агентство.Один из его источников заявил, что судно перевозило "опасный" груз, при этом он не стал уточнять, что именно находилось на борту. Название контейнеровоза также пока остается неизвестным.
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в мире, красное море, гонконг, йемен
В мире, Красное море, Гонконг, Йемен
AP: в Красном море произошел взрыв на контейнеровозе

AP: в Красном море произошел взрыв и пожар на контейнеровозе под флагом Гонконга

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВосход солнца над Красным морем
Восход солнца над Красным морем - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Красном море произошел взрыв на контейнеровозе под флагом Гонконга, сообщает агентство Assiciated Press со ссылкой на представителей индустрии морских перевозок.
"Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошел взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно", — говорится в материале.
Указывается, что, по данным компании Diaplous Group, горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от йеменского порта Ходейда, подконтрольного хуситам. Пострадавших среди экипажа нет, сообщило агентство.
Один из его источников заявил, что судно перевозило "опасный" груз, при этом он не стал уточнять, что именно находилось на борту. Название контейнеровоза также пока остается неизвестным.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Хуситы пригрозили США запретить проход судов в Баб-эль-Мандебском проливе
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В миреКрасное мореГонконгЙемен
 
 
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