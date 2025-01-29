В Москве пройдет выставка-пристройство животных
В ТРЦ Ривьера 1 февраля пройдет выставка-пристройство животных из приюта
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и ТРЦ "Ривьера" проведут выставку-пристройство кошек и собак из приюта
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ Ривьера.
На выставке своих хозяев будут ждать более 100 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.
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Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.
В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут мастер-классы для детей. Также у гостей будет возможность приобрести благотворительный мерч "Юны", все средства с продажи которого пойдут на лечение и содержание подопечных Центра.
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и ТРЦ "Ривьера" проведут выставку-пристройство кошек и собак из приюта
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и ТРЦ "Ривьера" проведут выставку-пристройство кошек и собак из приюта
На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в Центральном атриуме ТРЦ "Ривьера" по адресу Москва, Автозаводская ул., 18.
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Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.