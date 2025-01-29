https://ria.ru/20250129/vystavka-pristroystvo-1996144877.html

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 29.01.2025

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ Ривьера. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T16:35:00+03:00

2025-01-29T16:35:00+03:00

2025-01-29T16:35:00+03:00

общество

москва

бездомные животные

домашние животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство кошек в ТРЦ Ривьера.На выставке своих хозяев будут ждать более 100 кошек и собак из Центра "Юна". Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия, сообщили в центре.Чтобы стать законным хозяином, потребуется всего лишь предъявить паспорт и подписать договор об ответственном содержании животного.В рамках проекта на выставке-пристройстве пройдут мастер-классы для детей. Также у гостей будет возможность приобрести благотворительный мерч "Юны", все средства с продажи которого пойдут на лечение и содержание подопечных Центра.На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти здесь.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 в Центральном атриуме ТРЦ "Ривьера" по адресу Москва, Автозаводская ул., 18.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

https://ria.ru/20241026/kotiki-1980209017.html

https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, бездомные животные, домашние животные, собаки, кошки