Эксперт рассказал, как протесты в Сербии могут повлиять на Вучича
Историк Пивоваренко: США используют протесты в Сербии для давления на Вучича
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США могут использовать протесты в Сербии для оказания влияния на президента страны Александра Вучича, считает научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Заявленная причина протестов - обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, что привело к гибели 15 человек. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства.
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"Нужно помнить, что для нового президента США (Дональда Трампа) Вучич являлся вполне понятной политической фигурой, с которой можно иметь дело, в том числе и по косовскому вопросу. Однако в дальнейшем фактор протестов, конечно, может быть инструментализирован США в ходе формирования новой повестки в отношениях с Белградом, и в обмен на поддержку Вашингтона могут последовать требования к руководству Сербии по важным для США вопросам. Это вполне отвечает бизнес-подходам, которые практикует Трамп", - рассказал РИА Новости Пивоваренко.
Как отметил собеседник нашего агентства, изначально протесты в Сербии вспыхнули из-за инцидента на вокзале, однако потом на ситуацию наложились социальные аспекты, включая рост цен и стоимость жизни в целом.
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В то же время Пивоваренко подчеркнул, что протесты не отразятся на отношениях Сербии и России, поскольку руководство в Белграде проводит прагматичную политику, основанную на национальных интересах.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, в ночном телефонном разговоре Вучич поддержал его решение, при этом правительство временно продолжит работу в техническом мандате. В среду сербский президент заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 дней после консультаций с партиями.
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