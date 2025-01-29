https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html

Эксперт рассказал, как протесты в Сербии могут повлиять на Вучича

Эксперт рассказал, как протесты в Сербии могут повлиять на Вучича - РИА Новости, 29.01.2025

Эксперт рассказал, как протесты в Сербии могут повлиять на Вучича

США могут использовать протесты в Сербии для оказания влияния на президента страны Александра Вучича, считает научный сотрудник Центра средиземноморских... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:51:00+03:00

2025-01-29T14:51:00+03:00

2025-01-29T14:52:00+03:00

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александр вучич

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милош вучевич

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США могут использовать протесты в Сербии для оказания влияния на президента страны Александра Вучича, считает научный сотрудник Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Пивоваренко. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Заявленная причина протестов - обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, что привело к гибели 15 человек. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства. "Нужно помнить, что для нового президента США (Дональда Трампа) Вучич являлся вполне понятной политической фигурой, с которой можно иметь дело, в том числе и по косовскому вопросу. Однако в дальнейшем фактор протестов, конечно, может быть инструментализирован США в ходе формирования новой повестки в отношениях с Белградом, и в обмен на поддержку Вашингтона могут последовать требования к руководству Сербии по важным для США вопросам. Это вполне отвечает бизнес-подходам, которые практикует Трамп", - рассказал РИА Новости Пивоваренко. Как отметил собеседник нашего агентства, изначально протесты в Сербии вспыхнули из-за инцидента на вокзале, однако потом на ситуацию наложились социальные аспекты, включая рост цен и стоимость жизни в целом. В то же время Пивоваренко подчеркнул, что протесты не отразятся на отношениях Сербии и России, поскольку руководство в Белграде проводит прагматичную политику, основанную на национальных интересах. Глава правительства Сербии Милош Вучевич во вторник подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, в ночном телефонном разговоре Вучич поддержал его решение, при этом правительство временно продолжит работу в техническом мандате. В среду сербский президент заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение 10 дней после консультаций с партиями.

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html

https://ria.ru/20241009/vuchich-1977218635.html

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в мире, сербия, сша, белград (город), александр вучич, дональд трамп, милош вучевич, высшая школа экономики (вшэ)