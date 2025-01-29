https://ria.ru/20250129/vtb-1996046914.html

ВТБ сократил выдачу розничных кредитов на 20 процентов в 2024 году

ВТБ сократил выдачу розничных кредитов на 20 процентов в 2024 году - РИА Новости, 29.01.2025

ВТБ сократил выдачу розничных кредитов на 20 процентов в 2024 году

ВТБ в 2024 году сократил выдачу розничных кредитов на 20% по сравнению с 2023 годом, предоставив физлицам 2,2 триллиона рублей, следует из презентации,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T09:14:00+03:00

2025-01-29T09:14:00+03:00

2025-01-29T09:14:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. ВТБ в 2024 году сократил выдачу розничных кредитов на 20% по сравнению с 2023 годом, предоставив физлицам 2,2 триллиона рублей, следует из презентации, представленной журналистам заместителем президента – председателя правления ВТБ Георгием Горшковым. "По итогам 2024 года ВТБ предоставил физлицам кредиты на 2,2 триллиона рублей. Сокращение к 2023 году – 20%", - сказано в презентации. Там отмечается, что выдачи ипотеки превысили 1 триллион рублей, оказавшись на 32% ниже итога 2023 года. Выдачи автокредитов увеличились более чем в 2 раза - до 485 миллиардов рублей. Выдачи кредитов наличными сократились на 32% - до 686 миллиардов рублей. "В 2024 году портфель розничных кредитов ВТБ вырос более чем на 5% и превысил 7,3 триллиона рублей. Значительную его часть составили залоговые кредиты (почти 5,4 триллиона рублей), их портфель за 2024 год вырос на 13%", - сообщила пресс-служба ВТБ. "Мы не исключаем некоторое сокращение нашего розничного кредитного портфеля в этом году, при этом многое будет зависеть от движения ключевой ставки и общей политики регулирования ЦБ", - добавили там.

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

https://realty.ria.ru/20241106/rossija-1982270472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, втб (банк)