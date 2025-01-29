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ВТБ ожидает сокращения выдачи розничных кредитов - РИА Новости, 29.01.2025
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08:11 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/vtb-1996038630.html
ВТБ ожидает сокращения выдачи розничных кредитов
ВТБ ожидает сокращения выдачи розничных кредитов - РИА Новости, 29.01.2025
ВТБ ожидает сокращения выдачи розничных кредитов
ВТБ ожидает снижения выдачи розничных кредитов в России в 2025 году примерно на треть по сравнению с 2024 годом, сокращение станет максимальным за последние... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T08:11:00+03:00
2025-01-29T08:11:00+03:00
экономика
ипотека
россия
кредит
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. ВТБ ожидает снижения выдачи розничных кредитов в России в 2025 году примерно на треть по сравнению с 2024 годом, сокращение станет максимальным за последние годы, заявил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. "С точки зрения кредитов, действительно, мы прогнозируем в 2025 году падение продаж новых кредитов примерно на треть... Наверное, одно из самых крупных падений мы увидим в ипотеке", - сказал Горшков. Согласно представленной им презентации, выдачи сократятся до 9,1 триллиона рублей с 12,8 триллиона рублей в 2024 году. В частности, выдачи потребительских кредитов снизятся на 33% - до 3,8 триллиона рублей, а ипотеки – на 31%, до 3,3 триллиона рублей. В декабре ВТБ прогнозировал сокращение выдачи розничных кредитов в РФ в 2025 году почти на 30% - примерно до 9,5 триллиона рублей. "Розничный кредитный рынок в этом году "впадет в спячку" – его сокращение будет максимальным за последние годы", – подчеркнул Горшков. Тенденция ускорения охлаждения рынка розничного кредитования, как полагает банк, будет связана с сохраняющимися экстра-высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при "чеке" более 1 миллиона рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам. Банк предполагает, что темпы роста кредитного портфеля физлиц значительно замедлятся в 2025 году: если в 2024 году объем портфеля вырос на 13% - почти до 39,5 триллиона рублей, то в 2025 году ожидается рост не более чем на 5% - примерно до 41,4 триллиона рублей.
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экономика, ипотека, россия, кредит
Экономика, Ипотека, Россия, Кредит
ВТБ ожидает сокращения выдачи розничных кредитов

ВТБ ожидает снижения выдачи розничных кредитов в России в 2025 году на треть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. ВТБ ожидает снижения выдачи розничных кредитов в России в 2025 году примерно на треть по сравнению с 2024 годом, сокращение станет максимальным за последние годы, заявил журналистам заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"С точки зрения кредитов, действительно, мы прогнозируем в 2025 году падение продаж новых кредитов примерно на треть... Наверное, одно из самых крупных падений мы увидим в ипотеке", - сказал Горшков.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Оценены шансы россиян получить кредит в 2025 году
20 декабря 2024, 02:15
Согласно представленной им презентации, выдачи сократятся до 9,1 триллиона рублей с 12,8 триллиона рублей в 2024 году. В частности, выдачи потребительских кредитов снизятся на 33% - до 3,8 триллиона рублей, а ипотеки – на 31%, до 3,3 триллиона рублей.
В декабре ВТБ прогнозировал сокращение выдачи розничных кредитов в РФ в 2025 году почти на 30% - примерно до 9,5 триллиона рублей.
"Розничный кредитный рынок в этом году "впадет в спячку" – его сокращение будет максимальным за последние годы", – подчеркнул Горшков.
Тенденция ускорения охлаждения рынка розничного кредитования, как полагает банк, будет связана с сохраняющимися экстра-высокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России – прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при "чеке" более 1 миллиона рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и семейной программам.
Банк предполагает, что темпы роста кредитного портфеля физлиц значительно замедлятся в 2025 году: если в 2024 году объем портфеля вырос на 13% - почти до 39,5 триллиона рублей, то в 2025 году ожидается рост не более чем на 5% - примерно до 41,4 триллиона рублей.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
ВТБ: объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39%
13 января, 11:23
 
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