https://ria.ru/20250129/vsu-1996212266.html

ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин

ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин

Украинские войска около 10 раз атаковали территорию Горловки в среду, применив "натовскую" снаряды калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа,... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:44:00+03:00

2025-01-29T21:44:00+03:00

2025-01-29T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали территорию Горловки в среду, применив "натовскую" снаряды калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее мэр Горловки сообщал о ранении мирной жительницы города в результате украинского обстрела. Главное управление МЧС по ДНР также сообщало, что ВСУ обстреляли здание военизированной горноспасательной части в Горловке, в результате чего два сотрудника получили ранения. Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина.Кроме того, вследствие обстрела ВСУ повреждения получили шесть жилых домостроений, четыре автомобиля и линия электропередачи.

https://ria.ru/20250129/dzerzhinsk-1996193448.html

https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)