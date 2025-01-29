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ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин
ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин
Украинские войска около 10 раз атаковали территорию Горловки в среду, применив "натовскую" снаряды калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:44:00+03:00
2025-01-29T21:44:00+03:00
2025-01-29T21:44:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 янв - РИА Новости. Украинские войска около 10 раз атаковали территорию Горловки в среду, применив "натовскую" снаряды калибра 155 миллиметров, включая боеприпасы кассетного типа, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее мэр Горловки сообщал о ранении мирной жительницы города в результате украинского обстрела. Главное управление МЧС по ДНР также сообщало, что ВСУ обстреляли здание военизированной горноспасательной части в Горловке, в результате чего два сотрудника получили ранения. Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина.Кроме того, вследствие обстрела ВСУ повреждения получили шесть жилых домостроений, четыре автомобиля и линия электропередачи.
https://ria.ru/20250129/dzerzhinsk-1996193448.html
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ обстреляли территорию Горловки кассетными снарядами, заявил Пушилин
Пушилин: украинские войска около 10 раз обстреляли территорию Горловки