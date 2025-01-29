https://ria.ru/20250129/vsu-1996132147.html

ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области

ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 29.01.2025

ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области

ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T15:59:00+03:00

2025-01-29T15:59:00+03:00

2025-01-29T18:00:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

грайворонский район

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава."Сегодня ночью скорая выехала на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки дрона. Пока медики оказывали помощь, нацисты прицельно атаковали машину скорой при помощи БПЛА", — говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники бригады не пострадали, но спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html

белгородская область

россия

грайворонский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, грайворонский район