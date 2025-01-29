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ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области
ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области - РИА Новости, 29.01.2025
ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области
ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T15:59:00+03:00
2025-01-29T15:59:00+03:00
2025-01-29T18:00:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
грайворонский район
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минздрава."Сегодня ночью скорая выехала на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему в результате атаки дрона. Пока медики оказывали помощь, нацисты прицельно атаковали машину скорой при помощи БПЛА", — говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники бригады не пострадали, но спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250129/gorlovka-1996110769.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, грайворонский район
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Грайворонский район
ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области
ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области, никто не пострадал